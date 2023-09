Juan Dahik Loor respira y vive la música con intensidad. No resultan extraño en él, pues su padre, tíos y abuelos han tocado instrumentos por décadas.

Cuenta que de adolescente descubrió a Guns N’ Roses y tras escuchar los solos de guitarra de Slash supo que la música lo era todo, así empezó a tocar en reuniones y mientras su época de colegial en Costa Rica. De adulto, desempeñó otros trabajos, pero antes de pisar los 30 años, reprogramó su vida y la volcó a la música, para eso contó con el apoyo de sus padres, estudió producción musical en Berklee Boston y abrió un estudio.

“He aprendido a vivir y a comer de esto, es algo que está en mí desde siempre. Si bien es cierto, antes lo hacía por pasión, no era mi actividad principal. Hoy produzco, grabo, me presento en vivo y doy clases”.

Juan afirma que no puede evitar ver una guitarra, aunque no sea la suya, y empezar a tocarla, no depende de él.

Su talento innato, el público lo puede apreciar cada miércoles y jueves, de 16:30 a 18:00, en el Café Colón del hotel Hilton y las noches de los jueves, viernes y sábados en un restaurante italiano situado en el Puerto Santa Ana.

Su amor infinito por la música lo comparte con sus alumnos que estudian junto a él, guitarra, composición y grabación.

Su repertorio abarca pop, boleros, jazz y versiones propias de clásicos de Maná, Santana y Soda Stereo.

“De a poco me sumerjo en lo tropical, no es mi fuerte, siempre estoy aprendiendo e investigando y planteándome retos. Empecé a cantar porque la gente me lo pedía aquí, en Guayaquil, eso no me ocurría en San José (Costa Rica) donde solo tocaba mi instrumento, pero yo me divierto, me encanta conectar con la gente”.

Juan tiene su concepto muy particular de la música y lo quiere compartir con los lectores de EXPRESIONES. “Para mí es el lenguaje del universo, una representación y una evidencia de que Dios existe”.

