Tras darse a conocer el estado de gestación de Lavinia Valbonesi de Noboa, esposa del candidato presidencial Daniel Noboa, ella comentó a EXPRESIONES que el embarazo de su segundo bebé ha sido un poco diferente con relación al primero. “Lo sentí más fuerte que con mi primer hijo (Álvaro)”. Y añadió que los achaques no han faltado: “náuseas, mareos, cansancio y muuucho sueño. Tengo tres meses”.

A la influencer en nutrición y vida sana le encanta practicar ejercicios y durante su estado no dejará sus rutinas. “Le doy más suave de lo que estaba acostumbrada, porque me ahogo más rápido y el primer trimestre siempre es más difícil. Corro pero no tanto y menos kilómetros, y hago pesas combinadas con ligas, pero con la guía de un entrenador certificado en entrenamiento para embarazadas”.

Como en la mayoría de las mujeres que esperan un bebé, los antojos han estado presentes. “Siempre he comido bastante sano, pero este embarazo me pide frituras, mucho arroz. Me doy mis gustos cuando estoy con mi esposo, pero en el día a día, sin medir nada, como muy intuitivamente pero muy sano”.

El niño que viene en camino se llamará Furio, como el abuelo materno. “Daniel quiere que se llame Furio Aurelio pero aún lo estamos negociando”, dijo entre risas. Tiene previsto nacer en febrero. Aunque nunca se sabe en estos casos.

Si viene al mundo entre el 21 de enero y el 19 de febrero sería Acuario, y si lo hace entre el 20 de febrero y el 20 de marzo sería Piscis. Además, de acuerdo con el horóscopo chino, el 2024 será el Año del Dragón. Este es el quinto animal del zodiaco y simboliza la nobleza, el honor, el poder, la suerte y el éxito. Traerá buena estrella.

Febrero es el mismo mes en el que nació su hermano Álvaro, quien en 2024 cumplirá dos años. “Entre las coincidencias de Dios, le dieron la misma fecha estimada de nacimiento que le dieron a mi primer hijo”, contó la emocionada madre, que ya espera con mucho amor al nuevo miembro de la familia Noboa Valbonesi.

