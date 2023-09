Érika Vélez: "No me hablo frente al espejo"

Recuperada de una operación y finalizando la temporada Yo me llamo, la actriz y presentadora de televisión viajó a Bogotá para iniciar las grabaciones de MasterChef Celebrity. EXPRESIONES conversó con Érika Vélez, de este y otros proyectos, y abordó también el plano personal.

A usted no hay que preguntarle cómo está, sino cómo se siente.

Muy contenta, agradecida, renovada, rodeada de gente chévere.

MasterChef es una marca posicionada como reality, ¿qué se siente ser parte del producto?

Claro que sí, ya es nuestra quinta temporada y se viene la primera en Celebrity.

Siguiendo el formato de otros países en MasterChef Celebrity , veremos actores, cantantes, influencers, comunicadores, de todas las edades.

De todo un poco, un grupo diverso.

¿Y se siente una celebrity?

Me siento la presentadora de MasterChef y ahora que se viene ‘Celebrity’ es otra dinámica, será todo nuevo y habrá un giro.

De la chica del ‘cerro’ pasó a ser la chica del lindo canal...

Sí, ya tengo un buen ratito con Teleamazonas, aunque me llamaron en una temporada en la que estaba antes haciendo una novela en TC, también estuve en Ecuavisa, entonces estaba compartida.

¿Cuál es su válvula de escape?

Me encierro en mi cuarto con mi perro, dejo el teléfono y no contesto a nadie. Es un ratito para mí. No solo es la televisión, trabajo con marcas, en las redes. Nadie se morirá porque me desaparezca un par de horas (sonríe).

¿Y cómo se lleva con las redes sociales?

Muy bien, me enfoco en lo que hago, y trato de contestar todos los mensajes.

¿Entonces ya no se incendian las redes con usted?

Se encienden de la nada, así haga un TikTok. A veces sacan de contexto para vender y generar. Trato de no caer en el juego, pero si tengo algo que decir, lo hago desde las redes sociales.

Érika sostiene que no ha descartado retomar su trabajo actoral en el extranjero. Ha habido oportunidades, pero muchas veces los tiempos no coinciden. Cortesía Wolf Studios

No se la escucha en los programas de farándula.

No tengo idea, siempre he dicho que no me digan nada que no me sume. Si mañana me acusan de un crimen o un delito, ahí sí, avísenme.

¿En qué quedó la acción legal con un espacio digital de farándula?

No fue una acción legal, fue un tema de mediación. Si hay un título falso o amarillista del que se comercializa, pues que me lo digan en la cara. Para eso es la mediación, pero no hubo ninguna demanda. Mira, yo prefiero que me veten, me agrada que hablen de mi trabajo, les guste o no. Hablar de mí y de otros no es lo mío.

Pero es algo inevitable, está expuesta y es parte del medio.

Sí, pero es lo bonito de los canales que dicen ‘no hables de ella, no la nombres, porque está en otro programa’.

¿Cómo se lleva con el vino?

Amo el vino.

Es cierto que en Casi cuarentonas (TC) tomaba vino de verdad?

(Risas). Así era.

¿Le molesta que le digan patrimonio cultural del Ecuador?

Para nada. La gente puede decirme ‘ñaña rica’, ‘tengo tu cuaderno’. No me molesta mientras haya respeto. Lo del patrimonio salió de Twitter. Yo me río de los memes, me divierten. Cuando leo ‘eres la mejor’, ‘la más guapa y divina’, no me los tomo en serio.

Érika Vélez dice ser una mujer que está bien ubicada en la vida, que no se marea con la popularidad. "Sé de donde vengo, lo que tengo y lo que he trabajado". Cortesía Wolf Studios

¿Es buena detective?

Sí, cuando me lo propongo. Soy rápida.

En esas investigaciones, ¿ha salvado a sus amigos de alguien?

Nadie salva a nadie, todos cometemos errores. Tampoco investigo a las parejas de mis amigos. Investigo hechos para ver si son reales. Me hubiese gustado ser detective forense, pero no había esa carrera.

¿Cómo lleva el estar sin pareja?

Estoy rodeada de mis amigos y de la gente que quiero. No me siento sola, pero claro que creo en el amor. Antes, podría enamorarme de una menta y me desenamoraba. En este momento de mi vida, me pregunto qué y con quién quisiera mi vida a futuro.

¿Algo que reclamarle a la vida?

No es un reclamo, solo me hubiese gustado pasar más tiempo y compartir con mi hermano Rubén.

Es mujer de previsiones, ¿ahorra o invierte?

¿Qué es ahorrar? (risas) Siempre he dicho ‘moriré antes de pagar mis deudas’.

Pero tiene su casa, su patrimonio.

Sí, pero igual soy ‘botarata’, así como entra, sale.

¿En qué no escatima?

En carteras, zapatos.

¿Compite con Imelda Marcos?

Más que la cantidad, es el precio. Pero yo misma me hago terapia, me digo ‘no tengo hijos y me lo merezco’. También gasto en maquillaje.

¿Usted es la misma mujer que proyecta ser en la televisión?

Soy ciento por ciento yo. Se me nota si estoy incómoda y algo no me gusta. No puedo fingir. Me gustaría actuar, pero no me agrada quedarme con las cosas guardadas. No confronto, pero sí aclaro.

¿Por qué expuso lo de su salud mental?

Un día subí una foto, muy distinta a las que usualmente la gente sube, donde todo es bonito y color rosa. Yo no me sentía así. No vendo ese sueño, todos tenemos nuestros días. Yo llevo años trabajando con mi doctora y es algo de lo que no había hablado y quise hacerlo. Tampoco lo hice del lado del victimismo. Fue algo orgánico. El tema de la salud mental es importante.

¿Qué le dice el espejo?

No me hablo frente al espejo. Ando siempre en automático.

¿Cuál es un concepto de vanidad?

Mi abuela dice que lo soy, porque me ve bien presentada y con las uñas bien hechas. Comparto eso, de como te ven, te tratan.

¿Se da su valor?

En el trabajo si no te lo das, te pasará factura. He tenido la bendición de que en todos los lugares donde he laborado no he hecho algo de lo que no haya estado de acuerdo. Soy un poco ‘controlator’ en ese sentido.

¿En algún momento se mareó o perdió el piso?

Nunca. Soy una mujer que ante la exposición, prefiero estar en casa cuando no trabajo. No me creo nada ni me digo ‘tengo tantos años de trayectoria’.

¿No es de las que pide champaña en el set?

Si hay, pues no me pongo brava (risas). Mira, soy acelerada y directa. No me mareo. Sé de dónde vengo, lo que tengo y lo que he trabajado.

¿Y cuando le dicen diva, qué piensa?

Diva no. Soy muy perfeccionista en mi trabajo, me gusta que todo está bien y que no me salgan con un ‘es que no hubo’. Ante un problema, hay una solución, pero marearme no. Tengo clara la película.

PING PONG

¿Qué plato manabitata sería?

Difícil, me gusta de todo, desde la tonga de mi abuela hasta el ceviche y el corviche.

¿Defectos?

Impuntualidad y decir las cosas sin filtro, pero esto último lo veo como una virtud. Si me pides mi punto de vista, lo daré crudo y duro. También soy fosforito.

¿Se ha personificado como una villana?

Me gustó mi papel en Sin salida.

¿Qué aprendió con el tiempo?

A no engancharme en cosas que no me suman.

¿Enemigos?

No, me encantaría tener uno que se me pare en frente y me diga ‘soy tu enemigo, te odio y me caes mal’. Hay mucha gente camuflada, están pendientes de mi vida. Si no soy importante, ¿para qué piensan en mí?

¿Deja pasar cosas?

Sí, pero si algún día me agarran, ubico a la gente porque no soy chiste de nadie.

¿Perdona?

De corazón y de verdad. Separo lo laboral de lo personal.

¿En usted calza la canción Eternamente bella?

No, ya la han ‘berreado’ mucho (risas).

¿Pero se ve bella?

A veces sí y a veces no, depende el estado de ánimo, pero hay que decirse cosas bonitas. Un estado de ánimo puede hacerte brillar u opacarte.

