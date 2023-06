Después de que Érika Vélez señalara a Poncho Quintero como el responsable de burlarse de sus problemas de depresión, el expanelista de Los Hackers se defendió alegando que le hackearon la cuenta de Instagram, donde se expusieron dichos comentarios y por los que recibió críticas. Lo que muchos se preguntan es si fue así como lo asegura por qué no lo dijo de inmediato para evitarse líos posteriores.

La Policía recomienda que cuando se pierde o se roban la cédula, tarjetas o cualquier otro documento o teléfono celular se alerte.

Algunos famosos llaman a la prensa para que esta dé a conocer lo ocurrido, sobre todo por los tiempos en los que vivimos, es mejor curarse en salud.

La actriz y presentadora dice estar tranquila, dedicada a grabar el programa 'Yo me llamo', de Teleamazonas. Publicó en sus redes el siguiente mensaje: “No soy una persona que se abra fácilmente, empezar muy chica en este medio me enseñó que es mejor no exponerse tanto y he preferido que mi trabajo hable por mí y no mi vida personal. No es fácil hablar de salud mental, no muchos conocen del tema y por eso se vuelven indolentes, insensibles, pero sobre todo, crueles.

Hay tantas personas con esta enfermedad. El abrirme un momento para hablar de mi depresión no fue fácil, sabía que podría ser blanco de gente baja, sin empatía, pero por otro lado me llenó de esperanza conocer a personas que se sentían identificadas, que no estaba sola. No busco victimizarme, ni llamar la atención de la prensa para que hablen de mí, todo lo contrario, suelo ser muy hermética y por eso no soy del agrado de muchos y está bien, nadie tiene que agradar a otros, tenemos que vivir para agradarnos a nosotros mismos, aprender a amarnos, perdonarnos.

Desde la muerte de mi hermano algo en mí se rompió, he aprendido a vivir con el dolor, pero aún tengo que sanar, no sé lidiar con la muerte y la COVID volvió a despertar mis miedos, angustias generando nuevos ataques de pánico. Tengo a Dios y también a mi doctora, no estoy limitada, sigo trabajando con la misma pasión, agradecimiento, celebrando mis logros”.

Mientras que Poncho Quintero, en la misma red social y con el título Aquí pienso decir la verdad, comenta: “Hubo veces que puse solo $ 5 de gasolina, mientras que en otras ocasiones $ 50. He tenido solo $ 20 para alimentarme y también he tenido $ 200 para salir a comer. He tenido una casa llena de comida y también vacía. He estado en las tiendas pagando sin preocupaciones y también he tenido que poner las cosas de nuevo en el estante.

He pagado mis cuentas en su totalidad y he tenido que pagarlas tarde. He dado dinero y también he tenido que pedirlo. Todos tenemos altas y bajas en la vida, algunos sin duda más que otros. Nadie es mejor que nadie, y compadezco a los que piensan que lo son. No importa lo grande que sea tu casa, lo nuevo que es tu auto o cuánto dinero tengas en tu cuenta bancaria, todos sangramos rojo y todos morimos algún día. La muerte no tiene discriminación, tampoco debe tenerla la vida. Todos estamos aquí para servir. Tu ego aumentado no te lleva a ninguna parte”.