No es la primera vez que Érika Vélez, actriz, presentadora y ahora jueza del programa 'Yo me llamo', de Teleamazonas, habla de sus problemas de depresión (una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta). La primera vez que lo hizo fue en 2021 e incluso comentó que una psiquiatra la atendía.

Ahora vuelve a tratar el tema en una entrevista con Úrsula Strenge en su espacio digital 'Un día a la vez', de Armonía TV, en la que reveló que era un padecimiento que, además, lo han sufrido personas de su familia. Comentó que sentía como si tuviera un demonio adentro y tuvo pensamientos suicidas. Como siempre ocurre, algunas personas se solidarizaron con Érika y otras aprovecharon las redes sociales para decir lo que les dio la gana.

Poncho Quintero, expanelista de 'Los hackers de la farándula', quien siempre publica diversos comentarios, entre ellos chistosos, picantes y otros fuera de lugar, en este caso se burló de la depresión de la actriz. “Érika Vélez tira un meme que dizque se quería morir. Todos nos imaginamos que te quieres morir después de tanto biopolímeros, es normal”, expresó en una publicación Poncho y luego la borró, así como indirectas en las que recomendaba pegarse un tiro (“Pe ga telo, aprieta el gatillo tontarrona”). Ahí no la mencionaba.

Si él o cualquier otra persona no se identifica o no entiende el padecimiento de Érika, es mejor quedarse callado. La depresión tiene que ver con la salud mental y en los tiempos que corren, la gente ha comenzado hablar del tema, a diferencia de antes que muchos la padecían, pero por vergüenza o miedo no la manifestaba.

Recientemente, el cantante español Alejandro Sanz publicó un mensaje: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. A veces no quiero ni estar”. Lo que dejó ver es que el artista se encontraba en problemas. Luego se supo que atravesaba una crisis económica y había terminado con su novia, Rachel Valdés.

Érika no se quedó en paz, intentó ubicar a Poncho, no recibió respuestas (así como nosotros cuando tratamos de comunicamos con él). Ella publicó en Instagram el número del expanelista y el mensaje: “Este es el número del infeliz. Que no solo se burla porque sufro de depresión y, seguramente, no vio la entrevista completa, sino que quiere que me pegue un tiro. Qué enfermo y retorcido eres”.

Úrsula Strenge, quien entrevistó a Érika y, además, es psicóloga, indicó: “Ella es mi amiga personal, seguramente se sintió en la confianza para hablar de un tema delicado y real como la depresión.Recién me enteré de lo que ha surgido. No conozco a este señor que se ha expresado así. Es terrible. Conversé con ella, solidarizándome por lo ocurrido, me comentó que al principio no hizo caso, pero después ya no quiso dejarlo pasar por alto. La depresión es un infierno. Mujeres de entre 15 y 30 años son las que más la padecen. La intención con ese testimonio era sensibilizar a la gente, que se identifique con una situación más común de lo que parece”.

El comentarista de farándula Stalin Ramos opina: “El llamado humor negro o el sarcasmo como herramienta para criticar y opinar de farándula se está usando de una manera indiscriminada, sin control y previo análisis. Quintero, a quien sigo en las plataformas digitales, maneja a diario esa clase de ‘chistes’ de doble sentido sobre temas diversos y del día a día, como infidelidades, machismo, feminismo, los típicos clichés de la gran mayoría de cómicos que pretenden hacer reír desde sus perfiles en redes sociales.

Ella, una artista muy alejada de los medios y que accede a entrevistas puntuales, en este caso abrió su corazón a Úrsula Strenge, en un espacio destinado a conocer la vida de los personajes mediáticos. Tocar temas tan delicados como la salud mental va bien de la mano de una experta en psicología y comunicadora como Strenge. Las demás opiniones de quienes estamos en el medio del entretenimiento sobran”.