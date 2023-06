El 26 de junio, a las 14:00, Mauricio Altamirano deberá comparecer ante la jueza Nelly Parrales, para responder sobre la acusación que pesa en su contra por agresión física y daño material, impuesta por el presentador de televisión Dieter Hoffmann, quien solicita el pago de 20 mil dólares y las respectivas disculpas públicas.

Mauricio Altamirano: "Regresé al país porque no soy delincuente ni agresor" Leer más

Es de recordar, que el pasado 15 de febrero, ambos comunicadores tuvieron un altercado en los exteriores del Complejo Judicial Albán Borja, luego de que Altamirano saliera de la audiencia donde se lo sentenció a 15 días de cárcel y al pago de 12 mil dólares por daños a la honra del panameño Miguel Melfi, la que finalmente prescribió.

En esas circunstancias Hoffmann lo abordó cuando el Cuy estaba en su carro. En el video grabado y que fue difundido en las redes sociales, se ve como Dieter le abre la puerta del carro por tres ocasiones para tener sus declaraciones. En otras tomas, se aprecia cuando el panelista de Los Hackers de la Farándula va corriendo y se resbala en el piso mojado por la lluvia.

"El Cuy se bajó del carro, me apercolló, me lastimó el cuello, me golpeó las manos y tiró mi teléfono al piso, lo que hizo que se partiera la pantalla y que se mojara porque cayó en un charco de agua", explicó Hoffmann.

Mientras que Altamirano, en su defensa, explicó que Dieter se lastimó al resbalarse. "Todos los reporteros fueron corriendo tras de mi, y como el piso estaba mojado porque estaba lloviznando, Dieter se resbala y se lastima. Yo ingreso al carro y el abre la puerta por tres veces, a pesar de que le dije que no me grabe el carro, invadió mi privacidad, le quité el celular y lo lancé al suelo", agregó Mauricio sobre lo ocurrido.

Dieter se hizo una valoración médica y puso la denuncia de inmediato. El Cuy, se fue a Estados Unidos y no acudió a las audiencias, es por eso, que a su regreso a Guayaquil la madrugada del 17 de junio, fue detenido por agentes de Migración, debido a que tenía una boleta de captura en su contra por no asistir ante la ley cuando se lo solicitó.

Premios Ícono: Álex Vizuete y Sensual Spiderman ganaron en sus categorías Leer más

Enrique Crespo, abogado de Dieter Hoffmann, asegura a EXTRA que "es falso", lo manifestado por Altamirano, de que no fue debidamente notificado.

"Él menciona muchas cosas, que no fue notificado, que hizo escritos, etc, eso es totalmente falso. Es absurdo discutir sobre lo que hizo o no. No entiendo por qué no busca llegar a un acuerdo. Él solo se ha expuesto a estar en esta situación, espero de todo corazón que pueda entender que es mejor resolver a seguir peleando", explica Crespo.

Hoffmann está solicitando el pago de 20 mil dólares a Altamirano "por la agresión física y la humillación que me hizo pasar públicamente y por los comentarios vertidos en mi contra. Además, de las respectivas disculpas públicas", finaliza.