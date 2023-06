Luego de una temporada fuera del país, desde el 22 de abril, Mauricio Altamirano, el Cuy, se encontraba en Estados Unidos, volvió a la ciudad la madrugada del sábado por el Día del Padre. En marzo, Dieter Hoffmann, de Los Hackers, lo demandó porque alega que supuestamente le pegó.

Dieter Hoffman denuncia a Mauricio Altamirano por agresión Leer más

“Nunca he estado preso, ni en el cuartel Modelo y menos en la Penitenciaría, como dijeron en un video que subieron en las redes de Los Hackers, tras mi arribo y que luego bajaron. El 25 de abril llegó una notificación donde antes vivía, nadie la recibió; el 28 se dio la audiencia y, como no estuve presente, sacaron una orden de detención. Tengo las pruebas para demostrar que no vivo en ese lugar. Mi abogado Carlos Fierro presentó un escrito, el 2 de junio, para indicar que todo era ilegal porque no estaba en Ecuador. La jueza nunca lo despachó y como no lo hizo, aquello quedó en el sistema”, comentó a EXPRESIONES.

El Cuy añadió que vino al país por su padre (Adolfo), “ni siquiera estuve en el sepelio de mi abuelita (Marina). Pasé por Migración y me encuentro que hay una alerta en mi contra, me retuvieron unas horas, hasta que todo se aclaró. En el aeropuerto de Guayaquil llamé a Dalo Bucaram, quien fue con Gabriela Pazmiño y su familia. Finalmente, contactaron a la jueza para que me quite esa orden de detención, ahora habrá una audiencia a fin de mes. Después que llamé a Silvia Alvarado sacaron el video, mi mamá (Sonia) se asustó”.

El presentador también grabó un video para explicar la situación y decir: “Pensé que no me iban a tomar en cuenta, pensé que estaba vetado y esperaba que así sea. En febrero de este año, en la pantalla de Ecuavisa me acusaron de agresor, que le había pegado a Dieter Hoffmann, dijeron. Con mis abogados solicitamos el derecho a la réplica, nunca me la dieron, pusieron trabas.

En las imágenes se ve que él se cayó, además, están los testigos. Dejen de acosarme y perseguirme. Regresé a Ecuador porque no soy delincuente ni un agresor. Espero viajar al Oriente para ver a mi papi. Tengo la confianza que ganaré el caso y, luego, contrademandaré. Se supone que los productores de ese programa son evangélicos, en la mañana se dan golpes de pecho con el pastor”.

Dieter no dio declaraciones y solo envió el documento del proceso legal, que en una parte dice: “La detención del ciudadano denunciado tiene como único fin que comparezca a la audiencia de juzgamiento en contravención penal, motivo por el que no se gira boleta de detención”.