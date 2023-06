En la iglesia Santa Gema de Guayaquil se ofició una misa en memoria de Miguel Cedeño, La Cerecita, A esta eucaristía acudieron su mamá, Dora Carreño, sus tíos y compañeros que fueron parte de 'De boca en boca'.

Priscilla con Jasú y Rómulo Castro. Miguel Canales // EXPRESO

Entre ellos estuvieron el productor Marlon Acosta, El Cuy, Cinthya Naveda, Priscilla Tomalá, La Suka con su familia, además Jasú Montero, Mónica Bucheli, Juan José Peñafiel y los estilistas Rómulo Castro y Jaime Balladares.

Para el 28 de este mes, día que se recuerda el primer año de su partida, 'De casa en casa' hará un programa especial en el que se lo evocará de manera alegre, como era él, y se destacará su estilo particular de hacer farándula. Una de las invitadas será Mariela Viteri, muy amiga del presentador y reportero que falleció de cáncer linfático.

Miguel Cedeño. Archivo

La Suka llevó hasta la niñera y Silvana Torres no estuvo porque tiene permiso médico, tampoco sus hermanos María Belén y Andrés Cedeño. Luego algunos de los presentes acudieron al cementerio para visitar su tumba y rezar por su eterno descanso. A EXPRESIONES le contaron algunas anécdotas.

Tras la misa. Miguel Canales // EXPRESO

“Éramos muy enamoradizos”

“Después de que trabajamos juntos en radio Fuego, en el espacio 'Arde la mañana', ‘mi gordo’ me postuló para entrar a 'De boca en boca'. Cuando Marlon me dio la noticia de que entraría a laborar en plena pandemia con ellos, Miguel se preocupó por mí en cada detalle, desde el cabello hasta los zapatos.

Cuando era parte de Diario EXTRA y él estaba en Canal Uno, siempre farreábamos hasta el amanecer, salíamos de la discoteca cogidos de la mano, corríamos a nuestras casas a cambiarnos de ropa y a laborar. Éramos muy enamoradizos, cada vez que salíamos nos enamorábamos de diferentes personas. Y de la misma manera nos desencantábamos”.

Priscilla Tomalá, comentarista de farándula

Cinthya Naveda, Priscilla Tomalá, Dora Carreño, Marlon Acosta, Mónica Bucheli, El Cuy y Jasú con su hija, Leonela. Miguel Canales // EXPRESO

"No dejo de extrañarlo"

“Miguel siempre tuvo espíritu de aventurero y era súper arriesgado. En una ocasión nos invitaron a una cobertura a Zorritos, Tumbes. No fue lo que esperábamos, no teníamos hotel ni comida como nos habían prometido. Le dije que sentía miedo de dormir sola y me confesó que a él también le daba cierto temor, dormimos juntos.

Luego, en medio de la travesía, salía con alguna ocurrencia y hacía que uno se olvide de lo mal que la estaba pasando. Lo extraño tanto y más en estos momentos en que no salen las cosas como quiero. A un año de su partida, no dejo de pensarlo”.

Mónica Bucheli, expresentadora y emprendedora

El productor Marloin Acosta. Miguel Canales // EXPRESO

“Siempre había algo para hacer en los feriados”

“Se aproxima un feriado, el de julio, y aquello me trae recuerdos. Siempre estaba pendiente de esas fechas, como productor me tocaba adelantar programas y debía decirle a los chicos lo que se iba a hacer. Entonces le manifestaba a Miguel para ir a algún bonito lugar con el fin de pasarla bien, ya sea dentro o fuera del país. Me delegaba la organización de ese viaje”.

Marlon Acosta, productor