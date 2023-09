Janet Hinostroza: "He aprendido a convivir con la gente tóxica"

Incisiva, frontal, directa. Así es Janet Hinostroza, uno de los referentes del periodismo investigativo y de opinión en el país. En un nuevo encuentro con EXPRESIONES responde El Cuestionario.

¿Usted de niña ya era punzante, aguda y sagaz como la conocemos?

Yo era una niña muy tímida, bajo perfil, no me gustaba la luz sobre mí, pero el carácter siempre estuvo ahí y salió cuando empecé a luchar por mis sueños, el de ser periodista.

Se le perdió el rastro por un tiempo, desapareció de la pantalla de Teleamazonas y ahora reaparece con su propio canal digital, la invitan a varios programas de análisis, se la escucha en radio, ¿pero qué pasó en ese paréntesis? Se dijeron muchas cosas.

Desde hace dos años que tengo mi canal, que se llama Visionarias, una plataforma informativa que tiene una causa y las causas son las mujeres, visibilizando lo que hacemos en Ecuador. Me encanta empezar de cero e imponerme retos, vencer obstáculos. Me pareció interesante meterme en este mundo digital y de las redes sociales. Es el presente y el futuro. No podía perder la oportunidad y había que tomar decisiones.

Y tenía que salir de Teleamazonas para ello.

Salí de Teleamazonas, un medio formal, grande, con mucha visibilidad. La vitrina ayuda mucho, pero hice mi propia historia, mi propia carrera y eso me sirvió para empezar mi proyecto.

En todo caso, fue un divorcio que terminó bien.

No fue un divorcio, porque creo que nunca estuvimos casados. En ese sentido, nunca fui empleada de Teleamazonas, siempre fui independiente y con mi propia empresa a la que me dedicaba cuando salía del noticiero. Esto fue conversado, pero no fue una decisión fácil. Cuando el momento llegó, dije ‘gracias y hasta luego’. Fueron seis meses en los que quizás desaparecí para dedicarme a mi proyecto.

Janet indica que su relación con Teleamazonas concluyó de manera amistosa y con las puertas abiertas. Karina Defas

Aun así la hemos visto compartiendo su análisis político en ese canal con Andrés Carrión.

Sí, porque Teleamazonas siempre tendrá un lugar especial en mi vida, mi carrera y mi trayectoria. Tengo un sello que no me lo podré quitar nunca y lo llevo con mucho orgullo. Cuando me invitan, voy y lo hago con mucha tranquilidad y confianza porque es mi casa.

De esta manera echa por tierra ciertos comentarios que circularon, principalmente en redes sociales.

He aprendido a convivir con la gente tóxica y con los comentarios buenos y malos.

¿Les da espacio? ¿Nunca los evita?

Ninguno. Me resbala. Cuando puedo los leo, si tengo tiempo, pero no dejo que me afecten y no los tomo como algo personal. Esto no es algo que surge de manera natural. Pasé por un proceso y, en ese proceso, diferencio lo político de lo personal y de lo anónimo. No es lo mismo que los recibas de amigos o conocidos, eso duele más y te golpea más; pero si son personas que no conoces, que no tienen nombre, apellido, ni cara, sino que lo hacen detrás de un avatar, no me afecta.

Usted fue por algún tiempo una periodista perseguida. ¿Qué lecciones aprendió?

Que vale la pena luchar por lo que uno cree. Lo que te queda es la satisfacción de haber seguido siempre con el mismo norte y objetivo, pese a las tentaciones que se te presentaban, o cosas malas y feas que te daban miedo. Mantenerse en el camino y en tu objetivo vale la pena. Hay gente que dice que me ama, otra que me odia, pero al final todos me respetan y eso es positivo. Ganarse el respeto es muy difícil, un valor que lo reconozco como fruto de mi firmeza y de lo que creo.

¿Temida?

Por los que tienen cosas que esconder, que no dicen la verdad y tienen miedo de quedar al desnudo frente a la opinión pública.

¿Y en su casa también es dura y muy crítica?

Nunca cambio. Yo soy igual en todas partes. Tu ejemplo y tus valores son lo que queda para tus hijos. Yo tengo muchos defectos, pero también virtudes y procuro darles un buen ejemplo

¿Cuál sería ese legado mayor para ellos?

Que hay que estar convencido de lo que quieres y amar lo que haces. Tengo mi tiempo muy bien dividido. Yo les digo a mis hijos que si a mí no me dejan hacer lo que hago, no me van a ver bien, no estaré contenta, no me verán como una mujer que lucha. Y a ellos, que hagan las cosas con amor porque así les irá bien. Siento ternura y compasión por aquellos que se levantan todos los días para hacer algo que odian o les molesta o deprime o va contra sus valores. No hay dinero que pague el poder hacer lo que tú amas.

¿Cómo maneja el ego cuando le dicen que es la mejor periodista o la mejor investigadora?

Me miro al espejo y digo ‘soy la mejor periodista’, ‘soy la mejor investigadora’. Amo lo que hago y por eso soy buena, no por lo que me dicen los demás. Reconozco que cometo errores, pero lucho todos los días para no dejarme ganar por el ego.

Su válvula de escape es el deporte. Pratica desde kickboxing hasta pádel. Karina Defas

MÁS PERSONAL

A estas alturas, nada ni nadie le corta las alas.

No. Ya estamos demasiado grandes. Mi esposo me deja volar todo lo que yo quiera, porque él sabe que yo siempre regreso. Sé dónde está mi centro. Lo que más amo y valoro es mi familia. Cuando tienes esa seguridad, te despides y dices ‘chao’ y te responden ‘buen vuelo ahora’.

Con su esposo (Juan Fernando Cevallos) ha formado una buena mancuerna.

Sí, siendo el agua y el aceite (risas). No tanto así, pero sí, somos un excelente complemento. No ha sido fácil, porque siempre pretendes que el otro cambie, pero en ese proceso de adaptación hay cosas a las que tienes que renunciar o controlar, o priorizar lo que funciona como pareja. Con el tiempo y con el amor, lo que no te gusta del otro se tolera.

Hábleme de su creciente pasión por el pádel.

(Sonríe) En mi proceso de madurez y crecimiento, descubrí que el ejercicio es algo que me ayuda a desfogar mucho. Soy muy impulsiva y el deporte para mí es importante. He hecho kickboxing, kangoo, baile, aeróbicos y ahora con el pádel porque es retado, me encanta y yo soy competitiva. Subí de quinta a cuarta categoría.

Entonces, la veremos en un campeonato.

Pronto. Ya me estoy preparando.

¿Con algún exasambleísta quisiera tener un duelo en una cancha?

No se me viene a la mente ningún nombre. Hicieron todo lo posible por acabar con su propia reputación y dañar la institucionalidad.

PING PONG

¿Fama o popularidad?

No me gustan y no vivo de eso.

¿Conocida?

Vivo con el hecho, pero no marca ni mi vida, ni mi norte, mi me hace falta.

¿Janet para rato?

Sí, mientras pueda contribuir con la sociedad, hacer algo y tomar decisiones.

¿Qué ha descubierto en todos estos años?

Que no puedo cambiar el mundo y a veces el ego o el poder te lo hace creer. Pero hay que encender la primera mecha para que otro te siga.

¿Qué dicen sus ojos?

Cuido mucho el no intimidar con la mirada. Es penetrante.

¿Miradas que matan?

(Risas) No sé si matan, pero intimida mucho, pero a ratos me pone triste.

