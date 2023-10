Cristina Reyes: "En el juego de ajedrez que es la vida, ahora soy la reina"

El nuevo milenio le dio la bienvenida como reina de Guayaquil. Posteriormente se la vio como abogada, conductora de televisión, Miss Ecuador Mundo, concejala y asambleísta. Este año Cristina Reyes fue designada presidenta del Parlamento Andino, por lo que su vida transita entre Quito y Bogotá.

EXPRESIONES la visitó en su hogar en la capital que comparte con su esposo Patrick Mittaz. Con total predisposición y con su vivacidad de siempre, accedió a responder El Cuestionario.

¿Cómo va ese Parlamento?

Tratando de marcar un liderazgo y una voz en la región. La comunidad, no solo en Ecuador, vive momentos difíciles. Es importante que nos unamos en muchos ámbitos.

Usted fue uno de los rostros más visibles del Partido Social Cristiano. ¿Cómo sobrellevó el divorcio? ¿Quedaron grietas?

Como todo en la vida, cuando hay estos cambios, después de un proceso muy reflexivo, te toca dar por terminada una relación. Imagínate cuando ocurre con una pareja o con amistades. Yo tuve una militancia alrededor de ciertos principios de una lucha política a la que tuve que darle fin. El mal manejo de ciertas autoridades, yo lo hice público y el tiempo me dio la razón. El pueblo rechazó su presencia.

¿Y cómo ha sido transitar de manera independiente?

Lo hago en un camino más amplio, tengo la misión y la idea de formar una creación política más adelante.

¿La llamaron de otros partidos?

Para estas elecciones y de la Alcaldía de Guayaquil, irónicamente me llamaron partidos, pero yo decidí que era prudente, audaz y honesto esperar un poco más.

¿Con quién o quiénes mantiene una amistad?

Con el abogado Jaime Nebot, a quien quiero muchísimo.

Cristina, tras vivir varios años en Quito, ya se considera una 'guayaquiteña'. Karina Defas // EXPRESO

De sus otros excoidearios, ¿a quién invitaría a su casa en Quito para comer un ceviche?

Han entrado algunos, inclusive varios ya no están en el partido, como es el caso de César Rohon, Henry Cucalón, grandes compañeros. Con Dallyana Passailaigue no nos hemos visto en ambientes de hogar, pero es una persona a la que quiero y admiro mucho. Quedan buenos amigos y compañeros que siempre recordaré, como Carlos Falquez.

¿Y a quiénes recibiría con un insecticida?

(Risas) Qué malo eres. Yo no le doy veneno ni insecticida a nadie, la gente se lo toma solo y por voluntad propia, en el momento en que son malas personas y actúan de forma indebida. La vida se encarga de poner a cada quien en su lugar. No le deseo el mal a alguien.

Hablando de daños, ¿alguna vez mató a una orquídea, echándole alcohol en vez de agua?

(Risas) Sí. ¿Cómo sabes eso? Bueno, antes de casarme, vivía en un departamento y me equivoqué de líquido. La planta amaneció muerta por el aguardiente (risas).

Hablando de su época de soltera, ¿es verdad que recibió innumerables propuestas de matrimonio?

¿Por qué tenemos que hablar del pasado? Las mujeres enamoradas no tenemos memoria. Mira, cada tiempo, cada etapa, tuvo su intención y momento, pero el que vivo ahora es el más hermoso.

¿Qué tal la vida de casada?

Más allá del amor, la pasión y del ardor de la juventud, vivo un matrimonio con un hombre que me comprende, me quiere como soy, con mis sombras y alegrías y mis sueños.

Él la deja ser, entonces.

Nadie tiene que dejarme ser. Yo soy lo que soy y él es quien es. Nos elegimos para caminar juntos. Yo llevo la alianza en mi mano porque es un símbolo de amor en el que dice precisamente en latín ‘El amor todo lo vence’.

La veo también muy cercana a su perro Peludo. ¿Es verdad que antes de tenerlo, usted era poco afecta a las mascotas y este es su primer animalito?

Este perrito y Felipito, del doctor Jusueth Morán, me demostraron una nueva clase de amor. Son especiales, buenos, legales, saben de tus estados de ánimo y te acompañan, pero también exigen. Peludo es diente bravo (risas).

¿Es cierto que en algún momento de su vida quiso ser cantante?

No tengo la voz de Pamela Cortés ni la de Dayanara o Mar Rendón como para ser tan osada, pero de vez en cuando me mando mi rolita, de pura nota.

¿Qué absorbe de Quito?

Es una ciudad que me ha enseñado y exigido mucho. Aprendo en Quito a ser cada día mejor, a construir una carrera política. Le debo muchísimo. Estoy enamorada de esta ciudad.

¿Qué hizo con los olores y sabores de Guayaquil?

Yo llevo a Guayaquil conmigo. Se me nota por los poros, mi acento, todo me delata. Pero sí, después de casarme, como dicen por ahí, ‘si pruebas quiteño, no vuelves’. Ya soy una ‘guayaquiteña’.

¿Es cierto que cambió a Barcelona por Independiente del Valle?

No, señor. Al César lo que es del César. Barcelona es mi ídolo y del país, pero conocí en Sangolquí un semillero, una escuela donde los niños se forman no solo en el deporte, sino intelectualmente. Cómo no admirar a Independiente del Valle, sus copas y todo lo que ha conseguido.

¿Qué ficha sería usted en el juego de ajedrez que es la vida?

Inicialmente te diría que reina, me he ganado el lugar (sonríe). Para seguir ascendiendo en esa escalera de la vida, todos hemos sido peones, alfiles, audaces como el caballo, pero la figura de la reina muestra fortaleza, defensa, capacidad de acción, se mueve por donde quiere con toda su amplitud y seguridad, así que te puedo decir que ahora soy la reina.

¿Y en qué reina?

Mi reino es esta felicidad que construyo, un proyecto de vida, mi carrera, mis sueños. Mi reino es sencillo, un espacio de paz, de amigos, de alegría, que me da bríos para vivir y agradecer por cada día.

¿Aún no descarta ser la presidenta del Ecuador?

¿Tú qué crees? Nos estamos preparando en ese gran camino de la vida. Me he planteado retos y yo creo en el poder de las mujeres, en el liderazgo femenino.

TAMBIÉN DEBE SABER QUE...

Aprendió a tocar la guitarra en un sus clases de catecismo en Las Mercedarias.

Alguna vez ayudó a una amiga a salir en bus de Francia con rumbo a España. “A ella le robaron su pasaporte y no podíamos viajar ni por avión ni por tren. Fueron 17 horas de recorrido. Llegamos a Madrid y pudo sacar finalmente el documento”.

Muy organizada con el dinero, es ahorrativa, sabe en qué y cómo gastar.

Una vez se quedó sin dinero en el aeropuerto de Bogotá y tuvo que prestar plata a gente extraña. “No tenía tarjeta y debía pagar impuestos para salir. Pedí ayuda en la fila y me auxiliaron los ecuatorianos. Nuestra gente es bella”.

EN POCAS PALABRAS

Colores: Rojo.

Olores: El de mi esposo.

Sabores: El ceviche de camarón y el maduro con queso.

Defectos: La impulsividad y la impaciencia.

Libros: La montaña mágica.

Cristina Reyes: Luchadora y apasionada.

