Aura Arce: "Ser una 'hacker' era algo que esperaba"

En una reciente entrevista con EXPRESIONES, Aura Arce había dado señales de que se sentía una 'hacker'. "Llevo dos semanas como invitada en Los hackers de la farándula (Ecuavisa) y puede haber sorpresas. Me llevo bien con los panelistas y aclaro que no estoy palanqueada por Santiago Castro. Tengo la capacidad y los títulos para demostrar que puedo estar frente a cualquier programa de televisión. Depende de los directivos si quieren ponerle color”, indicó en la publicación de este suplemento, el 18 de septiembre.

Este 2 de octubre, se supo finalmente que la también panelista de Calientitos se integra al staff de Los hackers de la farándula.

Arce no la tuvo tan fácil, pues se enfrentó en un duelo con Fabiola Véliz, quien era otra de las opcionadas en sentarse en la silla dejada por Reinaldo Vásquez.

En un nuevo diálogo con EXPRESIONES, la periodista de GolTV manifestó su felicidad por esta designación. "Recuerdo que me había hecho la propuesta, que empezó como un segmento en En contacto, para estar en el grupo, pero por temas de horarios no lo hice. Cada invitación en el estudio me sentía una más. Sentía que la oportunidad iba a llegar, agradezco a Dios por esto".

Al ser cuestionada por la manera en que se va a conducir en este controversial espacio, indicó que continuará en la misma línea con la que se ha manejado en los últimos doce años. "Siempre con objetividad, frontalidad y responsabilidad. Jamás me tomo a título personal y si hay que decir las cosas por más polémicas que sean, lo haré con mi estilo. Por algo me he ganado un espacio", enfatizó.

