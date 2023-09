Jaime Bayly y otros famosos que se quejaron de los periodistas ecuatorianos

El comunicador peruano Jaime Bayly no solo se quejó del supuesto maltrato recibido por agentes de migración en el aeropuerto de Guayaquil, sino también de las preguntas que le formularon algunos periodistas durante su paso por esta ciudad. Él no ha sido el único, EXPRESIONES recuerda a otros famosos que se incomodaron por la manera en que fueron abordados por cierto sector de la prensa rosa.

DIEGO TORRES

En el año 2013 el cantante argentino ofreció una conferencia de prensa en el Hilton Colón. En un inicio todo marchaba de maravilla hasta que un periodista le preguntó dónde iba a pasar las fiestas de Carnaval. El intérprete de Color esperanza se quedó sorprendido y le dijo que no había pensado en eso. El comunicador no se quedó satisfecho y contraatacó "¿No ha pensado en ir a Brasil y bailar con una garota?" Inmediatamente, el artista se levantó de su asiento, dio las gracias y se fue para no volver.

MIGUEL BOSÉ

Para la promoción de Amo (2014), el divo español, radicado en México, llegó a la Perla del Pacífico para ofrecer un show en el Centro de Convenciones. En la conferencia de prensa organizada por Top Shows, un periodista le preguntó cuántas canciones incluye en su álbum Papitwo. A lo que él, algo molesto contestó. "Deberías saber que mi nuevo disco se llama Amo y son once canciones. Infórmate antes de venir a verme".

JOHN MALKOVICH

En 2012, al oscarizado actor estadounidense se presentó en el Teatro Sánchez Aguilar con la obra Las variaciones de Giacomo. Hubo una conferencia de prensa que empezó bien hasta que un inteligente colega le preguntó: “¿Ya probó la guatita?, ¿el ceviche?...”. Al darse cuenta del desconcierto del también activista, continúa sin reparos: “¿Puede pronunciar guatita? Gua-ti-ta (faltó que le dijera: ‘a ver, diga, diga...’)”.

CHAYANNE

El puertorriqueño siempre se caracterizado por su carisma, sencillez y don de gente. Rara vez alguien lo saca de su eje, pero en el año 2002, en un encuentro con los medios de comunicación en Guayaquil, una intrépida reportera le preguntó: "¿En qué gastas tu dinero?". Algo que él prefirió no responder.

JAIME BAYLY

En su reciente encuentro con los medios, el periodista y escritor peruano indagó el nombre de la entrevistadora ecuatoriana que le preguntó si sus cejas era postizas y con qué frecuencia hacía el amor. Algo de lo que quejó abiertamente en su canal de YouTube.

