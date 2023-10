Ernesto Varas: "Nunca me he pasado la luz roja del semáforo"

Su fuerte es la administración y su válvula de escape el jiu-jitsu. El guayaquileño Ernesto Varas se radicó en Quito tras asumir el cargo de director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito.

EXPRESIONES escudriña su vida y lo desafia a responder El Cuestionario.

Su formación académica es sorprendente. Es magister en varias carreras vinculadas a la gestión y administración de empresas...

El camino completo está recorrido en lo académico.

La preparación no es casualidad.

La improvisación no debería existir en ninguna función del Estado. Todas las personas que ocupen cargos públicos y representen a la gente deberían tener una formación acorde a la institución a la que pertenecen.

¿Y usted qué quería ser cuando tenía 8 años de edad?

Toda la vida he tenido una vinculación cercana con el agro, con el campo. Mis dos líneas consanguíneas han estado relacionadas a negocios agropecuarios. Sin embargo, no me veía trabajando y viviendo en el campo, me volqué más a la administración de empresas que era lo que sentía y tenía mayor afinidad.

¿Esa es su pasión mayor?

Mi pasión mayor es el trabajo, cualquiera que sea, me gustan los desafíos.

¿Un ‘workaholic’?

Así es. Considero que cuando emprendo algo y tengo una misión me voy con todo. Y dejo en la cancha alma, vida y corazón. Puede ser algo obsesivo, pero al final del día se consiguen los objetivos.

¿No le ha pasado factura?

Sí, en el ámbito familiar, por algún tiempo. No me cabe la menor duda, pero es para lo que estamos.

Experto en artes marciales, el jiu-jitsu lo practica hace más de una década. Gustavo Guamán

Mientras me dirigía a este encuentro iba por la calle y me preguntaba si usted se ha pasado la luz roja...

Nunca en mi vida. Pueden revisar mi récord en citaciones de tránsito.

¿Ni cuando tenía 18 años?

Nunca.

¿Siempre apegado a la ley?

Siempre. Sí señor. La ley hay que respetarla y más aún cuando involucra a terceros que pueden verse afectados en un siniestro de tránsito.

¿Cuándo fue la última vez que chocó el auto?

Puede haber sido en el año 2001. A mí no me han chocado, fue una imprudencia mía.

¿A qué le pone luz verde?

A la familia.

¿A qué le dice STOP?

A la corrupción y a la injusticia.

¿Cuál fue su última multa de tránsito?

En una ocasión que puse el pie en el pedal y aceleré más de la cuenta. Hace muchísimos años.

¿De pelado le preguntó a algún vigilante ‘cómo podemos arreglar’?

Nunca.

El cultivo del bonsái es otra de las grandes pasiones de Ernesto Varas. Cortesía

¿Cómo le ha ido en el trayecto de la vida hasta aquí?

He tenido una buena vida, la he disfrutado muchísimo, pese a tener golpes familiares como la muerte de mi padre a temprana edad. Asumí ser el capitán de un barco, no depender de nadie y más bien cuidar a mi hermano menor, también de mi mamá que enviudó muy joven y eso me hizo enfrentar la vida con mayor ímpetu.

¿Para qué tiene radar?

Qué buena pregunta. Para cualquier exceso, considero que todo exceso es malo.

¿Cómo estuvo el tráfico hoy?

El tráfico en Quito siempre es un poco complicado, el dinamismo de esta ciudad hace que uno pierda los tiempos. Llegar tarde por el tráfico ocurre muchísimo.

¿Y usted conduce en modo zen o modo Schumacher?

En modo zen, incluso voy despachando y trabajando en el carro. Afortunadamente tengo a alguien que conduce en Quito y me da la oportunidad de despachar camino a la oficina que es un tramo de 25 a 30 minutos, todos los días de ida y vuelta.

¿Qué música lo acompaña?

Me gusta la música country, la norteamericana. También vallenatos.

¿Escucha los de Carlos Vives o aquellos que uno termina chumado de despecho?

Diómedes Díaz, El Binomio de Oro, los originales.

Pero a ellos se los escucha con un aguardiente, ¿usted se lo toma?

Sí, de vez en cuando.

¿La botella completa con manguito?

No, recuerde que todo exceso es malo. El vallenato para mí es otra cosa, me transmite alegría.

¿Qué le molesta?

Muchísimas cosas, me molesta que no se respete al peatón, quien es el elemento más importante del tránsito. Me molesta mucho el exceso del claxon o del pito. La gente que no mide el riesgo de manejar un vehículo motor.

¿A usted le ha detenido su marcha algún vigilante últimamente?

Normal, por rutina. Hay muchos controles.

Pero usted no les dice... ¿no sabe quién soy yo?

Jamás. Es increíble que cuando viajamos a otros países somos unos caballeros ingleses en el volante y en el nuestro no lo somos.

¿Y usted siempre ha sido un caballero en el tránsito o alguna vez sintió ganas de pegarle con un bate de béisbol a alguien?

Nunca. Me considero una persona bastante respetuosa en temas de seguridad vial, aunque paciente no soy. Para mantener el control prefiero pensar que algún problema en casa o en el trabajo debe tener alguien que maneja apurado.

¿Qué cadenas ha cortado?

En la dependencia de las cosas, siempre he sido independiente, no solo en las relaciones interpersonales, sino en el apego de las cosas.

¿Cómo fue adaptarse en Quito?, ¿cambiar la cerveza por el canelazo?

Me gusta muchísimo. Es una de mis ciudades favoritas en el mundo. De Quito me gusta su clima, su comida, su gente y cómo reciben a quienes somos de la costa.

Ernesto se considera un hombre apegado a la ley, al orden y a las buenas constumbres. Gustavo Guamán

¿En la vida se ha encontrando con curvas peligrosas?

Sí, y las he tomado con muchísima precaución.

¿En qué se frena?

En los excesos como dije anteriormente, en no meter la pata y hacer todo bien, sobre todo en un trabajo tan delicado y de tanta responsabilidad como el que llevo ahora.

¿Hombre de tender puentes?

Es una de mis principales facultades. La clave del éxito en la vida no está en confrontar, sino en tender puentes.

¿Como buen luchador de jiu-jitsu a qué funcionario público le haría una llave?

Tengo una lista larga, pero para no herir susceptibilidades no la diría jamás. Cuando termine la entrevista daré los nombres de los dos primeros (risas).

DEBE SABER QUE...

Es barcelonista a muerte.

*No se involucra en problemas ajenos.

*Evita los diálogos incómodos con personas que complican su trabajo en el día a día.

*Practica artes marciales desde niño y en el jiu-jitsu lleva más de 12 años. “Te demanda muchísima paciencia, es un ajedrez corporal. Tomas microdecisiones cada minuto, flexibilidad, acción y reacción”.

*Disfruta del cultivo y desarrollo de bonsáis (Tiene 67). Una afición inculcada por la abuela de su esposa, quien además lo ayudó a entrar a la familia. “No hay nada más lindo que despertarme con una taza de café e ir a ver cómo están mis bonsáis, es algo extraordinario”.

EN CORTO

Colores: Amarillo.

Sabores: Dulces.

Olores: Perfume.

Bebidas: Limonada.

Una película: Family man, (2000)

