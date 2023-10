Rebecca Loos recibe los ataques con humor

El nombre de Rebecca Loos, de 46 años, está en el candelero público otra vez, luego del comentado documental de David Beckham en Netflix.

En uno de los episodios, el deportista y su esposa Victoria recuerdan con amargura la crisis que casi termina con su matrimonio, cuando el exfutbolista se fue a España para jugar en el Real Madrid.

Muchos de quienes han visto el audiovisual vinculan esa crisis con el escándalo protagonizado por Rebecca Loos. Debido a esto, sus cuentas en redes sociales se llenaron de mensajes cargados de odio. Tal situación, la exmodelo y exasistente de David Beckham lleva con paciencia y con la esperanza de que las aguas se calmen. “Gracias, me tomo los comentarios desagradables con todo el humor que puedo”, respondió a una seguidora que le expresó su apoyo.

Según señalan medios como El Mundo y Marca. com, todo se remonta al año 2004, cuando Rebecca, quien actualmente está casada y vive en Noruega, concedió una entrevista al desaparecido diario News of the World, en el que aseguró que mantuvo un romance con el rubicundo caballero mientras trabajaba para él. "La cosa era quitarnos la ropa, hacerlo y se acabó. Me sentía un poco prostituta. Llegué a pensar, ¿por qué lo hago? Pero lo adoro, todavía lo adoro", dijo en cierta ocasión a Sky One. Tal amorío fue negado por David, quien incluso llegó a tomar medidas legales para proteger a su familia.

Lejos de amilanarse, la mujer no se frenó y siguió contando detalles de sus supuestos encuentros íntimos con el actual copropietario del Inter de Miami, club en el que juega el ecuatoriano Leonardo Campana.

Unas apariciones televisivas que hicieron que su popularidad aumentase, participando en programas al estilo Media naranja que se transmitió en Ecuador. En uno de ellos conoció a su hoy esposo, el médico Sven Christjar Skaia, con quién se casó en 2012 y se alejó para siempre del escándalo y de los sets de televisión.

