John Stamos revela que fue abusado por la niñera

John Stamos (60), uno de los actores estadounidenses más conocidos de la televisión internacional, lanzará el 24 de octubre su libro de memorias titulado If you would have told me (Si me hubieras dicho), en el que cuenta algunos momentos complicados y traumáticos de su vida.

(Antes de que sigas, te invitamos a leer: Ashley Olsen sigue guardando bien los secretos: ya es mamá)

De la biografía se empiezan a conocer algunos de sus extractos, que fueron difundidos por la revista People. En su libro, el artista se sincera por primera vez de un doloroso momento que sufrió en su infancia: cuando tenía apenas 10 fue abusado sexualmente por su niñera.

Pablo Alborán: el cantante español tendría una relación con Miguel Bosé Leer más

“Me tomó escribir un libro para darme cuenta de que sus supuestas acciones eran inapropiadas”, indicó a People el protagonista de Un hogar casi perfecto sobre el abuso de su niñera. También revela que quedó destrozado luego de su mediático divorcio con Rebecca Romijn y su posterior adicción al alcohol.

Cuando aquello ocurrió comenta que no se lo contó a nadie. “Lo sabía, siempre estaba en la parte de atrás y defiendo mucho a los sobrevivientes. Sentí que lo recordaba un poco. Siempre ha estado ahí, pero lo guardé como lo hace la gente, ¿verdad?”, señaló.

Stamos siempre ha sido un defensor de los niños que han sufrido abusos sexuales.

Para leer sin límites, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!