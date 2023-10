Pablo Alborán: el cantante español tendría una relación con Miguel Bosé

Los cantantes españoles Miguel Bosé (67) y Pablo Alborán (34) mantendrían una relación sentimental. Por el momento, el entorno de ambos artistas guarda silencio. La bomba la hizo explotar el medio mexicano TVNotas.

(Puedes leer también: Pablo Alborán termina su relación sentimental con el misterioso banquero)

Una fuente cercana a ellos señaló a esta revista que ambos se conocieron en el año 2012.

“Estamos muy contentos. Hacía bastante tiempo que no veíamos a Miguel Bosé ilusionado en ese aspecto. Hace unos meses hubo la posibilidad de una reconciliación con su ex, Nacho Palau, con quien duró de 1990 a 2016. Sin embargo, las cosas no se dieron, por el conflicto legal que tienen por sus hijos. Eso no les permitió estar en paz”, precisa la fuente.

Sebastián Monsalve: "En Ecuador hay un arte contemporáneo pobre" Leer más

“Se conocieron en 2012, cuando Pablo comenzaba a triunfar en la música. Miguel lo invitó a que hiciera un dueto con él en su disco Papitwo. Después estuvieron juntos en un especial de Televisión Española. En 2013 cantaron juntos en Viña del Mar. En 2016, en un concierto acústico, que formaba parte de MTV Unplugged, Miguel lo invitó a que cantaran el tema ‘No hay un corazón que valga la pena’. Han estado muy unidos en lo musical y son grandes amigos”, explicó.

La fuente del medio mexicano indica que fue el intérprete de Amante bandido, quien ayudó a Alborán a salir del armario en el año 2020, haciéndole perder el miedo a que afectara a su carrera profesional. Durante años, solo se veían como amigos antes de que sus relaciones más recientes terminaran. Ambos se dieron una oportunidad y empezaron a verse gradualmente, primero en España y después en México. La fuente de la revista también habló sobre la diferencia de edad entre los dos (33 años).

Para leer sin límites, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!