Sebastián Monsalve: "En Ecuador hay un arte contemporáneo pobre"

Es un erudito en historia del arte y arte contemporáneo, pero con Sebastián Monsalve también se puede hablar de moda, danza, música, producción de festivales y comunicación. Su visión cosmopolita llevó a este cuencano a explorar otras latitudes. Hoy radica en México donde, entre otras cosas, colabora para dos de las mayores revistas en Latinoamérica.

Durante su paso por Ecuador, lo abordamos para conocer un poco más de su vida como uno de los muchos compatriotas que vuelan a otros rumbos para alcanzar sueños más altos.

¿Esa conexión con el arte y la creatividad es algo que nació con usted o la descubrió en el camino?

Mis primeros recuerdos de infancia son jugando con un piano antiguo que aún lo conservan en casa; yo daba ‘grandes conciertos’ (sonríe), encontraba una melodía, la cual repetía varias veces y en diferentes tonalidades. Pienso en mi familia, que con paciencia soportaba toda esa bulla (risas). El dibujo y la pintura lo encontraban en mí de una forma realmente natural. El talento es algo que ya viene con uno y en mi caso se ha desarrollado conforme me he ido encontrando.

¿Cómo aprecia el arte contemporáneo en Ecuador?

La gran problemática del arte y la cultura ecuatoriana es la falta de recursos, y es que las cabezas de las entidades gubernamentales lo conciben a este como una propaganda política y esto debe cambiar. Así como tampoco es un adorno o un favor, se escucha con frecuencia: ¿Pero qué te cuesta una pinturita?, ¿podrías tocar unas cancioncitas?, ¿me podrías hacer unas fotitos?, ¿me podrías escribir un pequeño texto?

Se subestima al artista todavía.

Todo esto viene de una errada concepción a esta profesión, que como todas posee artífices que la ejecutan, llamados artistas, estos merecen tener un sueldo, leyes y condiciones que garanticen su buena calidad de vida. La creatividad y el talento de todos estos artistas son elementos invaluables y no debemos esperar a verlos morir para reconocerlos, que es lo que pasa comúnmente.

Si este es el cuadro, entonces hablar de arte contemporáneo es una ilusión.

Sebastián es un fuerte crítico de la manera en que se desarrolla el arte en Ecuador. Henry Lapo

Hay un arte contemporáneo pobre, con poca exposición y recursos, con artistas que necesitan salir del país para buscar la manera de sobrevivir. Un arte contemporáneo lleno de favoritismos e incoherencias, un arte contemporáneo sin garantías que aseguren su vida, sin una jubilación justa y buenas condiciones de vida de sus artistas, con recursos centralizados y museos que, finalmente, son las instituciones que resguardan este patrimonio, sumamente pobres y en decadencia.

¿Qué piensa de entidades como la Casa de la Cultura?

Actualmente, no encuentro una curación en los espectáculos que presentan en sus teatros, sus concursos están llenos de favoritismos y su personal muchas veces no son profesionales relacionados con el arte. Encuentro gran diferencia entre la Casa de la Cultura de Quito, Guayaquil y Cuenca (por nombrar estas ciudades), lo que me permite ver la centralización de presupuestos y, en general, veo un deterioro de todos los bienes inmuebles de esta institución, es muy triste.

¿Qué pasa con los presupuestos asignados?

Las partidas presupuestarias se ocupan en sueldos necesarios para el personal que trabaja en estas instituciones. Pero se debe implementar con urgencia los presupuestos para los espectáculos y renovación de estos espacios, que resguardan las manifestaciones artísticas y culturales más sensibles de la nación.

Vinculado usted también al mundo de la moda, le pregunto por qué el país experimentó un receso en esta última década, cuando a inicios de este milenio surgieron talentos y eventos en Ecuador, donde venían diseñadores de afuera. ¿A qué se debe el estancamiento?

La moda se vuelve más práctica, menos ornamentada y más funcional. Algunos podrían considerar una decadencia y otros podrían considerar una oportunidad de cambio positivo, se trata de diferentes perspectivas. Lo importante es saber que la moda es uno de los más fieles reflejos de la sociedad y todos los procesos que esta puede estar atravesando.

¿Pero qué pasa con Ecuador?

Latinoamérica y Ecuador, por mucho tiempo, fueron espectadores de lo que sucedía con la moda de Estados Unidos y Europa para luego copiar. Sin embargo, en la última década existen nombres muy interesantes e importantes, diseñadores de moda que nos presentan una verdadera moda con identidad ecuatoriana: Lía Padilla, Sarah Erazo, Fabrizio Célleri, Lula Kirei y Jéssica Velasco, entre los más importantes.

Tengo la oportunidad de colaborar en Glamour y GQ México y Latinoamérica, haciendo contenido de América Latina, entrevistas a personalidades que quizá en sus países son muy conocidas, pero en un territorio más amplio no. Presento también restaurantes, ciudades e historias de esta parte del territorio



¿Qué opina de la falta de escenarios artísticos, principalmente en Guayaquil?

Pienso en cómo sería un mundo sin música, sin pintura, sin danza, sin teatro, sin arquitectura, sin cine, sin fotografía. ¡Un mundo gris!, sin alegría, sin pasión, sin amor, un mundo sin alimento para el alma. Ni siquiera se podría hablar de calidad de vida, el rango de vida sería muy corto, pues las enfermedades mentales vivirían con nosotros desde muy temprana edad. Todo esto lo menciono, pues estoy convencido de que el arte es parte fundamental de una buena calidad de vida y debería ser prioritario en el desarrollo de toda nación, algo que en Ecuador no pasa. Incluso históricamente Ecuador empieza a crear una identidad a través del arte.

¿Entonces qué hacer?

Hago un llamado al Gobierno para que regrese a ver esta rueda de la sociedad que, me parece, ha sido la última en ser reactivada posterior a la pandemia, entendiendo que es una rueda que reactiva el turismo, economía, plazas de trabajo, inversiones extranjeras, entre tantas otras oportunidades.

¿Qué encontró en México que en Ecuador no halló?

Las oportunidades de poder desarrollarme profesionalmente. Una industria artística, cultural y del espectáculo sumamente amplia. Y un Gobierno que implementa muchísimos recursos a estas áreas, incluso Ciudad de México es la segunda ciudad con más museos en el mundo, eso habla muy bien de la cultura de su país.

Por primera vez tuvimos a una mujer ecuatoriana en Glamour, con la queridísima Shany Nadan, así como también GQ presentó a una ciudad ecuatoriana, Cuenca, dentro de su segmento Viajes. Hay una gran responsabilidad con el país como con Latinoamérica

Sebastián también es el gestor del proyecto Voces de Latinoamérica. Cortesía

LAS VOCES DE LATINOAMÉRICA

“Siento que es uno de los proyectos de música latinoamericana más importantes en la actualidad. Nace en la pandemia, en un momento crítico y lleno de incertidumbres, en el cual yo buscaba sentirme más cerca de mi país y lo logré a través de la música; lo que hice fue replicar este sentimiento en algo más grande.

Lila Downs fue la primera artista en abrirme las puertas en México y en sumarse en este proyecto, a la par de Susana Baca, Liliana Herrero, Soledad Pastorutti, Teresa Parodi, Niyireth Alarcón, Pascuala Ilabaca, Vivir Quintana, María Fernanda Rivera y Margarita Laso, estas dos últimas ecuatorianas, que para mí hoy son las que llevan el legado de la música del país en su voz y, con las cuales también posicionamos la música ecuatoriana en un territorio más grande”.

Todos los artistas ecuatorianos que se arriesgan a salir son unos valientes, audaces y guerreros. No es fácil y no todos lo hacen, incluso muchos tienen que volver. Es un riesgo, a mí me ha tomado cinco años llegar a donde estoy y me falta muchísimo. Ha implicado dejar muchas cosas, hablar con propiedad sobre el hambre, la soledad, la falta de recursos, han existido muchas dificultades para llegar a estas grandes satisfacciones

