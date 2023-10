Kim Kardashian vende sostenes con pezones falsos

Kim Kardashian y su equipo de marketing de Skims presentan un nuevo sujetador o sostén, que tiene un pezón falso en cada copa, para mantener todo en su sitio.

La socialité estadounidense mostrado un video de campaña superdivertido en el que aparece ella misma modelando el sostén.

En él, Kim suelta algunas frases promocionales, tales como “No importa el calor que haga, siempre parecerá que tienes frío” y “Algunos días son duros, pero estos pezones lo son más”. Y al más puro estilo de Kim, también posó para algunas fotos supercalientes.

El medio TMZ destaca que hay un elemento filantrópico en este nuevo lanzamiento. Skims donará el 10 % de las ventas del Ultimate Nipple Bra, como donación única, a 1 % for the Planet, una red de empresas y organizaciones ambientales que trabajan para apoyar a las personas necesitadas y al planeta.

Como buena mujer de negocios, la empresa Skims extiende su producción y lanza también una línea de ropa interior para hombres. La imagen de la campaña está acompañada por tres destacados deportistas: Neymar Jr, Nick Bosa y Shai Gilgeous-Alexander.

