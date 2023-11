Stefy Gálvez: un camino de la aviación al mundo fashion

Tras perder demasiado peso en una época de su vida, la mujer que soñó con ser piloto, descubrió en la asesoria de imagen el vehículo perfecto para cambiar su estilo, costumbres y hábitos. Aquí, las revelaciones de Stefy Gálvez.

1 “De mis diversas facetas, me quedo con la asesoría de imagen. Siento que me conecto más con las personas, va acompañada de la creación de contenido. Así me he dado a conocer”.

2 “Me inicié en la aviación a los 17 años, una profesión a la que le tengo mucho cariño y respeto. Hoy la veo como un hobby y más adelante quisiera volar con mi papá o con un compañero”.

3 “Aunque vengo de una familia que ha estado involucrada en la aviación, yo pasé por todas las áreas, empecé en un counter. Siempre quise aprender y obtener las cosas por mí misma”.

4 “Mi abuelo (Jaime Gálvez) es el primer paracaidista en salto libre en Ecuador. Yo lo hice a los 11 años, ocurrió en Salinas, a 15.000 pies de altura. Cuando mi madre nos vio a mí y a mi hermano saltando, casi le da un ataque (risas). Lo primero que estudié fue Tecnología en Operaciones de Vuelo”.

5 “Siempre me ha fascinado todo lo extremo, lo único a que le tengo miedo es al mar”.

6 “Mi primer trabajo fue como despachadora de vuelo. Me encargaba de hacer todos los cálculos para que el avión pueda despegar junto al piloto, con quien también firmaba el manifiesto de liberación del avión”.

7 “Quise ser piloto desde que salí del colegio, pero mi madre le tenía mucho miedo a la aviación por accidentes que sufrió gente conocida y amiga, quienes perdieron la vida. Pero lo mío siempre fue volar”.

8 “No hay mucha difusión de las mujeres que son pilotos en este país, casi ni las ves en un avión, pero sí existen. La primera es Eunice Cerón, quien prepara a nuevos profesionales en Guayaquil”.

9 “Disfruto el vuelo de la vida, quiero volar hasta el infinito. Tengo muchos sueños. Siento que he trabajado para llegar a donde estoy ahora”.

10 “En la creación de contenido comencé en el año 2018. Estaba muy flaca, pesaba 70 libras. No sabía qué hacer. Lo primero que hice fue buscar a un nutricionista, meterme al gimnasio y me convertí con el tiempo en una persona súper saludable y ‘fitness’, y quise ayudar a otras a cambiar su estilo de vida en todo sentido”.

11 “Decidí abrir mi página en Instagram en la que comparto mis recetas, mis entrenamientos. Gané muchos seguidores y también marcas participando en eventos. Tenía que dividirme, no me alcanzaba el tiempo”.

12 “Me mudé a Guayaquil, emprendí un negocio con mi marca de ropa, pero quería ir más allá, no solo vender. Así que me preparé, tomé cursos de patronaje y diseño, pero lo que más me interesó fue el estilismo y la asesoría”.

13 “Estoy en TC donde participo en asesoría de imagen. Me encanta el estilo de la modelo Verónica Banchón, tiene personalidad. Opino lo mismo de Samara Montero. En hombres me agrada Danilo Carrera”.

14 “Admiro a colegas como Rafaella Mora, April León y John Calle”.

15 “Sería súper cool trabajar con Mar Rendón y hacer algo loco, porque ella es irreverente y única. Me agradaría crear algo para ella”.

16 “En mis ratos libres me encanta disfrutar de la playa, compartir con mis perritos y mi novio, Carlos Cordero, quien me apoya y me empuja con su gran visión”.

17 “Creo ciegamente en Dios. Lo primero que hago al despertarme no es ver el celular, sino agradecer por un nuevo día y lo que veo en ese momento. Desde que lo hago, mi vida cambió”.

18 “Soy impaciente, necesito que las cosas salgan rápido, pero no me quedo con ese enojo todo el día. Poco a poco he aprendido a dejar las cosas, a soltar y me siento mejor”.

19 “Confieso que en alguna ocasión dejé a mi hermano en Galápagos, porque no pudo ir en cabina. Estaba sujeto a espacio y viajó luego de cuatro días en otra aerolínea. Hasta ahora él y mi madre me reclaman (risas)”.

20 “En TikTok he segmentado temas de moda y tendencia. He tenido buena acogida y cuento con más de 400.000 seguidores de Ecuador y de otros países como México. Ha sido una locura, con vídeos de más de 3 millones de visitas”.

21 “No todo es bonito en las redes. Hay comentarios que no son nada agradables, pero no me afectan. Mis seguidores se encargan de contestar y defenderme. Me siento feliz por eso”,

22 “Si vibras con energía positiva y te rodeas de gente que vibra igual, todo fluye para que las cosas salgan bien”.

23 “No soy rencorosa, pero cuando alguien me hace daño queda una fractura y nada vuelve a ser igual. La confianza la pierdes, pero pienso que quien acumula resentimientos no vive ”.

24 “He aprendido a manejar personas de alto vuelo. He tenido grandes mentores como Gustavo Mafla, quien ha sido una gran guía”.

25 “Mi frase de bandera es ‘Never a failure always a lesson’ (Nunca un fracaso, siempre una lección)”.

EN POCAS PALABRAS

Colores: Blanco, lila.

Olores: Dulces.

Sabores: Dulces.

Postres: Frutillas con crema.

Debilidades: Morir.

Fortalezas: Personalidad, la palabra.

Canciones: Las del pop de los 90 en inglés.

Bailes: Pop tropical.

Un plato imprescindible: El cangrejo.

Animales: Tres perritos.

Un libro: Sin brazos, sin piernas y sin límites, de Nick Vujicic.

Un héroe: Mi hermano Mateo.

Le ha costado: Decir no y los pasos de baile de TikTok.

