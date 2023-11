Guayafest: Lo que se vio...

El cine los llevó a reunirse en Guayafest. La mayoría es talento colombiano, aunque no falta la cuota nacional. Encuentros con la prensa, alfombra roja, galas, cenas, exhibiciones de cintas, conversatorios y foros son lo que ofrece este evento desde el miércoles 8 hasta el domingo 12 en los salones del Hilton Colón y otros lugares.

Es el segundo encuentro, dirigido por Daniela Creamer, con el apoyo de la empresa privada y la Alcaldía de Samborondón. Durante la velada de inauguración, las actrices, así como invitadas especiales, lucieron trajes coloridos. Además, se ofreció buena música, se entregaron reconocimientos a los talentos por su trayectoria (uno de los más emocionados fue Juan Carlos Arciniegas, de CNN en español) y se exhibió el documental 'Al otro lado de la niebla', dirigido por el ecuatoriano Sebastián Cordero.

Para el viernes 10 está previsto un paseo por el río Guayas. Algunos famosos retornarán a sus lugares de residencia durante el fin de semana.

El colombiano Lucho Velasco forma parte por segunda vez del Guayafest. El año pasado estuvo en la ciudad con la delegación europea. Volvió con sus hijas Noelia (4) y Fátima (8) y su esposa, la artista plástica Verónica Muñoz, quien exhibió algunas de sus obras en los salones del Hilton Colón, donde se desarrolla el evento de cine. Su hija mayor ha debutado como actriz, además fue nominada al premio India Catalina como mejor actriz infantil por su interpretación en Camisa de fuerza, una miniserie de cinco capítulos basada en hechos reales.

Asimismo, fue dirigida por su padre. También es gimnasta olímpica y tiene a su haber 13 medallas, seis de ellas de oro en campeonatos internacionales representando a su país. A Lucho se lo ha visto en producciones como 'Rosario Tijeras', '¿Dónde está Elisa?', 'Escobar: el patrón del mal', 'El Capo', 'La viuda negra', 'La ley del corazón' y 'La reina del flow'. Está trabajando en un proyecto con Carlos Torres y la italiana Eleonora Puglia, que gira en torno al cacao.

Se considera guayaco de corazón. Siempre dice que hay que ir al cine y pagar la entrada (risas) para apoyar. Verónica y Lucho llevan 16 años juntos. “Somos una familia de artistas”, expresa ella.

Susana González.con Rossana Queirolo. Juan Faustos

Rossana Queirolo se encuentra muy bien tras la operación a la que se sometió en la cadera izquierda, en Estados Unidos. A ella se le presentó artrosis en esta zona, lo que le producía dolor. En abril fue intervenida para colocarle una prótesis de cadera.

“Gracias a Dios me siento excelente, hasta troto. Hace 15 años me caí de un caballo, me dolían las extremidades, siempre asociaba la molestia con los ejercicios que practicaba. En Estados Unidos estuve dos meses y un poco más”, comenta. Rossana lució zapatos deportivos en la gala.

