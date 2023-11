Carolina Sabino: "Mis raíces más sólidas están en Ecuador"

Aproximadamente tiene nueve años viviendo en Quito, la actriz y cantante colombiana Carolina Sabino (45), quien fue parte de producciones como 'Eternamente Manuela', 'Las Juanas', 'Merlina, mujer divina' y 'Chepe Fortuna', confiesa que no extraña para nada a la vecina nación. “Los anhelos y los amores los cargas contigo siempre. Además, aquí existe una gran comunidad colombiana. Mis raíces más sólidas están en Ecuador, aquí traigo a mi país, lo represento”, manifiesta.

El amor la trajo a esta tierra. Su pareja, Mario Bert, es chileno y vive con sus padres. Tienen una empresa de manjar de leche. “A Colombia viajo a trabajar, a visitar a la familia y amigos. También les pido que me visiten”, añade la hija de la también actriz Miriam de Lourdes y madre de Tomás (23) y Benjamín (7).

Antes de la pandemia, Carolina participó en '¿Quién es la máscara?', en Colombia; además, ha lanzado canciones, ya que la música es también parte de su vida. En la capital de la República trabaja en el teatro musical con Christian Valencia. Acaban de presentar 'La vida es hoy', en la cual intervienen actores como Fabo Doja.

Con sus colegas y familia. Juan Faustos

Aunque en 1997 se estrenó la telenovela 'Las Juanas', en la que interpretó a Juana Matilde, esta se sigue emitiendo. “Se quedará por siempre en el pueblo guayaquileño. Los colombianos somos optimistas y alegres, a pesar de las dificultades que hemos atravesado. Cada quien carga sus cruces. Ese empuje, hermandad, amistad y ganas de salir adelante. Es una historia que habla de eso.

Carolina con su pareja y su hijo Benjamín. Juan Faustos

Cuando la televisión se volcó al narcotráfico, nos dimos cuenta de que producciones como 'Las Juanas' nos hacen falta”, dice emocionada y agrega que cuando le preguntan por el pescadito, el tatuaje en los glúteos que lucían las protagonistas, Catherine Siachoque, Angie Cepeda, Xilena Aycardi, Susana Torres y ella, responde entre risas: “A esta edad ya lo tengo en el tobillo, después de dos hijos y el paso del tiempo”.

Un pequeño fotógrafo

El primer hijo de Carolina Sabino, Tomás, es músico. “Un reconocido DJ en Quito, además, estudia vía online Periodismo Deportivo. El chiquitín Benjamín es un artista completo, le encanta cantar, actuar, el teatro, la escena. Ahí vamos. Yo lo apoyo, el arte salva vidas, hace renacer, es una energía distinta”, dice la actriz y cantante que afirma que no se ve viviendo otra vez en Colombia. “Pasaré mi vejez en la playa. No me gusta tanto la Sierra. Soy costeña, la playa, el calor me mueve la vida. La Sierra ecuatoriana me da calorcito de vez en cuando, por eso estoy amañada”.

HIjo de la actriz. Juan Faustos

Lo que Carolina olvidó contar es que a su hijo Benjamín también le encanta la fotografía. Mientras se le tomaba fotos a su madre, a él le llamó la atención nuestra cámara. Nuestro cronista gráfico se la prestó por un momento y casi le quita el trabajo. Luego siguió tomando fotos con un teléfono celular. El pequeño es muy despierto.

