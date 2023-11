Guayafest: Un festival de cine con sabor colombiano

Los actores colombianos Carlos Torres, Lucho Velasco, María Cecilia Botero, Carolina Sabino, el presentador Juan Carlos Arciniegas, el director Pipe Vallejo, la artista plástica Verónica Muñoz y la productora Claudia Triana, así como la actriz italiana Eleonora Puglia, inauguraron Guayafest, edición Colombia. El festival de cine se desarrolla desde el miércoles 8 de noviembre en el hotel Hilton Colón en el cual se exhiben cintas y se ofrecen conversatorios y foros.

A ellos se unieron la actriz ecuatoriana Shany Nadan y el director Sebastián Cordero, quien luce muy delgado y tiene previsto presentar el documental 'Al otro lado de la niebla'. El gran ausente de esta jornada fue el actor Roberto Manrique.

Juan Carlos Arciniegas con Juan José Yúnez, alcalde de Samborondón. Joffre Flores

En este evento cinematográfico, dirigido por Daniela Creamer y que cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Samborondón y la empresa privada, estuvieron Juan José Yúnez, alcalde de Samborondón y Susana González, presidenta de la Fundación Liderar con Sentido Común para Latinoamérica.

La actriz María Cecilia Botero, a quien en Ecuador se la ha visto en los dramatizados 'Lorena', 'Nuevo rico, nuevo pobre' y en 'La venganza de Analía' expresó que "hace 53 años el cine me enamoró. Arranqué mi carrera con una película, solo tenía 15 años. He hecho de todo, no todo sale bien, sin embargo a veces toca arriesgar y eso es lo que he hecho".

Juan Carlos Arciniegas, presentador del programa 'ShowBiz', de CNN en Español, y quien visita por segunda vez Guayaquil, comentó que estaba fascinado por la participación femenina.

Mencionó a Carolina Sabino (a la que los ecuatorianos recuerdan por su papel de Juana Matilde en la telenovela 'Las Juanas') a la que por primera vez veía personalmente. Conoce sus trabajos y siempre está pendiente de lo que hace y dice. "La admiro porque tiene una valentía y berraquera como se dice en Colombia".

La actriz Cristina Umaña y el director Sebastián Cordero fueron los más solicitados. Ella agradeció el reconocimiento en las calles. Primera vez que visita el país. "Todo ha sido muy bonito y especial".

Mientras que el cineasta demostró lo orgulloso que se siente de su producción 'Al otro lado de la niebla'. "Colombia es un país que significa mucho para mí, con el que he colaborado en varias ocasiones. Dos de mis películas más queridas 'Rabia' y 'Pescador' no habrían sucedido sin su apoyo. Un país del cual debemos aprender mucho a nivel de industria cinematográfica. Mi documental representa mucho, es el primero. Es un planteamiento diferente y muy personal".

Todos los talentos de este festival recibieron el libro 'Samborondón: La historia y transformación' y sombreros de paja toquilla.

Entre las actividades programadas para el jueves 9 están el conversatorio 'Lo mejor de los premios Platino ('Noticias de un secuestro' con Cristina Umaña), a las 16:30 en el hotel Hilton Colón y además se ofrecerá una cena benéfica para la Fundación Resurgere ese mismo día y en el mismo hotel, a las 19:30.

Durante la inauguración en el hotel Hilton Colón. Joffre Flores

