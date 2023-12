Esteban Dreer: "Gracias a Dios no le debo nada a nadie"

Su historia de vida inspiraría a cualquier escritor o guionista de cine. El chico que salió de la pobreza y sin concluir el colegio. De jugar fútbol en su país natal, Argentina, Esteban Dreer (42) pasó por Lituania antes de llegar a Ecuador, donde primero fichó para Deportivo Cuenca, posteriormente para Emelec y terminó en Liga de Portoviejo.

Hoy, entre sus diversas actividades, se destaca como comentarista deportivo en varios medios y presentador del matinal de De casa en casa (TC). El también ecuatoriano hoy responde El Cuestionario.

Evocando a su primer equipo, ¿ante qué circunstancias utiliza su ‘arsenal’?

Recuerdo que mi sueño era vivir del fútbol. Cuando jugué en Emelec empecé a vivir para el fútbol, que es otra cosa. Siempre he tenido listo mi arsenal. No me importa nada, afronto cualquier situación que me toque. No me escondo.

¿Hubo tiempo para digerir el éxito que experimentó en Emelec?

No. Alguna vez lo dije y lo interpretaron de manera despectiva. El jugador vive del día a día. Nunca me siento a ver el pasado. Gané en el 2013 y ya pensaba en el 2014 y hacerlo en el 2015. En el 2016 quería ser el mejor. Llegué a tener problemas con mi familia porque no quería tomar vacaciones, sino seguir entrenando.

¿Le hubiese gustado estar en un Mundial?

Obvio. Claro que sí. Es el sueño de todos. Arrancamos muy bien en Eliminatorias, pero nos quedamos sin Mundial (2018). El fútbol es así. Así es la vida. No siempre te da cosas buenas. Lo importante es sostenerse. Fíjate, de ser el mejor arquero de un campeonato me quedé sin Emelec y me fui a Liga de Portoviejo.

¿Qué lección aprendió?

Volví a mi época de pibe (muchacho). Yo sufrí mucho para jugar al fútbol. No teníamos qué comer, mis viejos no podían comprarme los guantes porque no tenían. Sufrí un montón para lograr lo que logré. Cuando llegué a Portoviejo, mi suegro me decía: ‘hay que volver a las raíces’. Así que arranqué de nuevo para salir fortalecido. El porqué nunca lo entenderás, pero sí el para qué. Sufrí, pero crecí un montón. Eso me hizo ser lo que soy hoy.

¿Llegó a marearse en algún momento?

No. Bueno, en el único momento en que se me subió fue en el Arsenal, cuando jugué en primera división. En Emelec, no.

¿Entonces por qué cuando volaba en avión viajaba en clase ejecutiva, alejado de sus compañeros?

Nunca. Lo que sí hacía era que me metía en la clase ejecutiva. Si me descubrían y me sacaban, me iba para atrás y ya.

Usted ha dicho que no tiene amigos.

No tengo amigos. Soy un tipo muy solitario. Compañeros sí y con todos me he llevado bien. Gracias a Dios no le debo nada a nadie. En cada empresa donde estoy, conocen y saben que doy la vida. Yo en lo que hago soy un profesional y yo vivo para trabajar. No soy tan sociable. Priorizo más el trabajo que compartir más allá. Es mi filosofía de vida. Tengo los genes de mi papá.

¿Y como comunicador deportivo?

No tengo compromisos con nadie. A mi teléfono no escribe ningún exjugador ni un entrenador. Aclaro que no soy periodista. Estoy tratando de sacar la secundaria para estudiar algo de periodismo. No busco información ni saco primicias. Hablo de lo que veo con objetividad, sin filtros y con transparencia.

¿Se puede vivir sin amigos en la vida?

Depende cómo vivas. Hay que descifrar. En 2013 recuerdo que comíamos asado casi siempre todos. Yo me lesioné y no me invitaron más. Son enseñanzas. Mientras estaba sano yo hacía el asado, pero me enfermé y no me invitaban. Al final, te curtes.

¿En qué momento de ser ‘Rifle’ pasó a ser ‘Pistolita?

(Risas) Me decían Rifle cuando jugaba en Arsenal. Por las piernas flacas.

¿Y Pistolita?

Empezaron a decirme en el club, esos hijos de... (risas). Prefiero que me digan Rifle, porque mi apellido es difícil de pronunciar.

Llama la atención que además de jugar al fútbol estuvo en un reality de baile y ahora en un programa matinal dirigido a la mujer.

La vida se trata de eso, de afrontar las oportunidades, que si sale mal algo, te prepares más. Yo lo sigo haciendo. A De casa en casa fui como invitado dos veces y luego me propusieron que me quedara. La realidad es que lo tomo con mucha responsabilidad. Preparo los temas.

¿Qué le diría al Esteban Dreer de 14 años?

Que estudie, que no deje la escuela. Hubiese querido que sea más responsable, pero como positivo, le diría que no puedo creer todo lo que logró.

FUERA DEL TINTERO

¿Qué marca en la vida?

Desde chico he querido dejar algo, no digo a cualquier precio, pero sí de última que en el fútbol digan ‘cómo le pegaba Dreer’ o ‘cómo tapaba Dreer’.

¿Ha sentido ganas de dispararle con su rifle a alguien?

Para nada.

Siendo emelecista, ¿alguna vez hospedó en su casa a un barcelonista?

Sí, en el terremoto del 2016, a Matías Oyola.

¿Cómo sería la letra de un tango que lleve su nombre?

‘Lo he sufrido, hice todo lo mejor y siempre me levanté’. La letra tendría que hablar de eso, persistencia, dedicación, determinación, resiliencia.

¿Conduciría un programa de farándula?

Nunca diría nunca, pero cuando tienes familia... Pienso que hay que tener códigos y respeto. La farándula va más allá y si cruzas el límite de una línea es porque no te importa nada.

¿Es cierto que cuando fue emelecista detestaba a Vito Muñoz?

No lo detestaba, lo veía en la televisión y me cagaba de risa las cosas que decía. No me llevo mal con ningún periodista. Puedo cruzar con alguien, pero sin faltarle el respeto por tener otro pensamiento.

¿Hoy, qué está primero, el fútbol o la familia?

El trabajo. Mi hijo Felipe juega al tenis. Por el deporte, él y mi esposa (Mariela) viven en Argentina. Mi esfuerzo va por él. Pero mi prioridad siempre ha sido el trabajo y es muy difícil que cambie de opinión. Me crié así.

En la actualidad trabaja para varios medios como comentarista deportivo. También es uno de los presentadores del espacio matinal De casa en casa. Zaky Monroe

EN POCAS PALABRAS

Colores: Azul.

Olores: Angel, Tom Ford.

Sabores: Dulce de leche.

Un plato ecuatoriano que lo mate: El encebollado.

Malo para: Leer.

Sobresaliente en: La resiliencia. Me levanto y sigo.

Intereses: La neurociencia.

Defectos: Soy muy egoísta, pienso en mí.

Música: Electrónica, cumbia.

Mendoza: Recuerdos lindos, pocos, cuando mi abuelo me llevó al fútbol.

Amor: Amarse a uno mismo. Yo amo así.

Deportes: Tenis. Dejé el fútbol, no tengo guantes ni pupos. No lo juego más. Lo di todo.

Ídolos del fútbol: ‘Mono’ Navarro Montoya.

Del tenis: Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer.

Lo representa: Humildad, sacrificio, dedicación.

