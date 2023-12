Henry Cucalón: "Al igual que Neruda, confieso que he vivido”

El político no tiene tiempo para un año sabático. No descarta su candidatura a la presidencia del país en el 2025.

Se dio a conocer como secretario de la Municipalidad de Guayaquil en la administración de Jaime Nebot, ha destacado como abogado, catedrático, asambleísta (en dos períodos) y, recientemente, como ministro de Gobierno en la presidencia de Guillermo Lasso.

Con Henry Cucalón se puede hablar de todo, no solo de política y por eso responde El Cuestionario.

¿Cómo ha sido este 2023?

Intenso, cumplí 50 años.

Ya en el quinto piso.

Dicen que son los nuevos 40 (sonríe). Una vez más sirviendo a mi país, aprendiendo de los errores, pero no me arrepiento haber entregado lo que más pude. Así que ha sido un año de mucho vértigo, como la canción de U2.

¿DespIde este 2023 estrechando ‘lazos’ o tratando de hacerlo?

Sí, encontrándome con todos, pero con las ganas de decir ‘puedo dar más’.

Entonces habrá sorpresas en el año 2025.

Florence Pugh: golpeada con un proyectil en la Comic Con de Sao Paulo Leer más

En el 2024, 2025, esto es como una montaña rusa, todos los días hay novedades.

Cuando se escucha que usted es lo mejor que tuvo el gobierno de Guillermo Lasso, ¿qué dice?

(Antes de que sigas leyendo, mira esta nota: Letizia de España causa revuelo por supuesta infidelidad)

No creo que haya sido así, fue una labor en conjunto. Se cometieron algunos errores, pero tuvo muchísimos aciertos. La historia lo juzgará. Me sentí cómodo de trabajar con personas que nunca le pusieron el pie a las otras. Fue una experiencia enriquecedora.

¿Quemará el Año Viejo con ganas o lo extrañará?

Celebraré el Año Nuevo con ganas. No tengo la costumbre de quemar a los viejos. Lo despediré con buena música, comiendo bastante y empachándome.

Claro, sé que en un hombre ‘foodie’.

Me encanta la comida y si no me engordo más de lo que me he engordado es un milagro.

¿Es cierto que conoce todas las huecas de Quito y Guayaquil?

Conozco bastantes. Fíjate que ahora hay un debate por el encebollado que lleva ají peruano y este le da su toque. El otro es rico, pero siento que me tomo un caldo de pescado.

Me olvidé que lo conocían como el ‘rey del encebollado’.

Henry Cucalón como buen 'foodie', conoce muchas huecas de Guayaquil y Quito G7 Pro

Bueno, tengo 33 años en estas mañas. La primera vez que lo comí tenía 17 y ahí cambió mi vida.

¿Y en qué más reina?

No creo que sea rey de algo, pero me apasiona la lectura. Es un vicio honesto, decía Carlos Julio Arosemena Monroy. También me gusta mucho el cine. Si Dios me hubiera dado un don, me gustaría que hubiese sido el de actuar, pero me hice abogado.

¿Y en qué género hubiese sido actor: en drama, suspenso, romance, películas para adultos?

(Risas) Sabes que ahora todo se mezcla. Cuando eras pelado, veías las de Jorge Porcel y ya te pegaban. A mí me gusta de todo, disfruto de las comedias románticas.

¿Notting Hill?

Suriel Lira: "Soy malo para cantar, pero en la cama soy diez sobre diez" Leer más

Lloro. Me encanta ver a Julia Roberts y a Hugh Grant en esa historia.

¿Y una película que usted pueda decir esa es mi vida?

Hay varias que me inspiran, entre ellas Lincoln y la trilogía de Batman, de Christopher Nolan.

¿Cuáles son los mejores recuerdos de la Asamblea?

Fue el lugar donde me formé como abogado, no como político. Estudié más que nunca. Tenía terror, no a equivocarme, sino a hacer el ridículo. La Asamblea es como un gran estudio jurídico y debes estar preparado y saber un poco de todo. Como interpelante, fui yo en todo el sentido de la palabra. Puro. Yo vibraba.

Sus excompañeros lo corroboran. Se refieren a usted como un ser claro, elocuente, impoluto, lo llamaban El Principito.

Así me dicen y gente que ni siquiera leyó el libro (risas). Me han puesto varios apodos. Cookie, Cuca, El Filósofo, como si fuera algo despectivo; podrán decirme lo que sea, menos pillo. Eso sí me afectaría, porque no lo soy.

(También te puede interesar: Benjamín Vicuña le arrebata a Ricardo Darín el Martín Fierro de la moda)

Henry no descartaría tomarse una cerveza con Jaime Bayly, con quien tuvo un impasse en la última Feria Internacional del Libro que se llevó a cabo en Guayaquil. G7 Pro

Dejó tan buenos recuerdos que tenía un club de fans...

De gente que me quería pegar, me imagino (risas).

¿Quién lo presidía?

Desconozco, pero lo importante es que los comentarios positivos sean mayores que los negativos, sino tendría que dedicarme a la macateta.

¿Críticas?

Siempre habrá la crítica. La gente tiene derecho a ser irreverente con el poder, no insolente. Si tienes una meta clara, que no es la de ser un enloquecido con el dinero, no por unos cuantos, todo se va a contaminar.

¿Dinero?

Jeannie Mai: su esposo le pide el divorcio y ella lo amenaza Leer más

El mal habido nunca se puede esconder, porque el sapo, el pillo, el vividor, el corrupto es bufón por excelencia, aparatoso. Del otro lado, hacer dinero es bueno, es glorioso, pero dedícate a la empresa, no a la política ni a la administración pública.

Volviendo a la Asamblea, ¿es cierto que se organizaban farras?

Reuniones, pero en el último período, porque en el primero ni siquiera se saludaba en los ascensores.

Pero después terminaron farreando.

Había un ambiente más calmado, cuando no había el afán de perseguirse entre pares. No había celos, más allá que las disputas políticas son complejas

MÁS ÍNTIMO

¿Cómo titularía un documental de Henry Cucalón?

No es mío, pero sería ‘Confieso que he vivido’.

¿Y confiesa que ha bebido?

También, pero no tanto.

Comido, sí. Hasta decir basta.

¿Qué dirá su epitafio?

Enjoy the silence.

¿Se tomaría una cerveza con Jaime Bayly?

Kate Middleton: citada como racista en el libro Endgame Leer más

Claro que sí. Tengo su libro.

¿A quién le pediría perdón?

A mi familia si algún momento le he fallado, a mi esposa y a mi madre.

(Puedes leer también: Carlos Serrano: "Por ahí dicen que soy buen gallo cuarentón, todavía")

EN CORTO

Bebidas: whisky.

Colores: amarillo.

Olores: suaves.

Sabores: fuertes.

Amores: intensos.

Algo imprescindible: amor.

Comería todos los días: encebollado.

Saca rojo en: Matemáticas.

Sobresaliente: Historia.

Una frase de lucha: todavía no lo he dado todo.

Virtudes: persistencia.

Defectos: genio.

Pecados: algunos.

PLACERES, ESPÍRITUS Y SORPRESAS

Usted que es ‘foodie’, ¿se comería una guatita con Abdalá Bucaram?

He comido guatita donde él siempre ha comido, en la calle Pedro Moncayo. Es una guata rica, cernida y deliciosa, parece casi un sanguito. No sé si Abdalá quisiera comérsela conmigo, preferiría comer en paz.

¿Una cangrejada con Mashi Rafael?

Es muy conflictivo, se me ha de querer llevar todos los cangrejos. La comida es para compartir, debe haber mejores antecedes para llegar a la mesa, sin forzar.

¿De qué más puede dar cátedra?

No sé si cátedra, pero insisto que podemos charlar de cine, música y libros. Soy un lector compulsivo, con la lectura abarcas conocimientos, nunca te sientes solo. Un libro te acompaña, te nutre.

Eso decía Petete...

Ese es un bacán, me acuerdo de Petete (risas).

¿Qué más lo acompaña?

Hasta antes de esta experiencia de los últimos nueve meses, hacía algo de deporte y me encantaba trotar, era un momento en que me encontraba conmigo mismo y siempre acompañado de música. Lo voy a retomar.

Shannen Doherty: su cáncer se extiende a los huesos Leer más

¿Qué le dicen los espíritus en el bosque?

Depeche Mode. Su penúltima gira. Un hermoso documental.

¿Cree en los espíritus?

Creo en el poder del alma. La música me inspira y me hace llorar con frecuencia.

¿Lo veremos como candidato a la presidencia en el 2025?

Ecuador es un país de sorpresas en el día a día. La política no es muy estable, sino dinámica.

Entonces con Henry Cucalón podría haber sorpresas, como diría ‘Rashito’.

¿Por qué no? Me gusta la política, el servicio público, quiero seguirme preparando, escalar peldaños y servir de mejor manera a mi país, no descarto nada.

Y su vicepresidenta, ¿sería cristiana o revolucionaria?

(Risas) Una mujer independiente y comprometida con la democracia.

Lee sin límites y ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!