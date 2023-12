Hélène Darras se suma a 15 mujeres y denuncia a Gérard Depardieu

En un nuevo capítulo del escándalo que rodea al famoso actor francés Gérard Depardieu, la actriz Hélène Darras ha presentado una denuncia por agresión sexual.

Este último episodio se suma a las quince acusaciones públicas realizadas este año contra Depardieu por comportamientos sexuales inapropiados, así como a una denuncia anterior por violación en 2018 hecha por Charlotte Arnould

Según informes de medios internacionales como Emol, los eventos denunciados por Darras ocurrieron durante el rodaje de la película 'Disco' en 2008, donde ella obtuvo un papel secundario. La actriz describe un ambiente incómodo en el set, con Depardieu oliendo a alcohol y comportándose de manera inapropiada. Darras afirma que el actor la agarraba por la cintura, tocaba su cadera y nalgas, e incluso le propuso ir a su camerino, a lo que ella se negó.

Darras reveló que guardó un diario durante esos días, pero el miedo a represalias para su carrera la mantuvo en silencio en ese momento. En declaraciones al programa "Complément d’Enquête", la actriz recordó lo que escribió hace 15 años: "Soy extra, aún no he terminado la escuela de arte dramático y quiero ser actriz. No quiero estar en la lista negra a los 26 años".

La denuncia de Darras se presentó después de su colaboración en una investigación periodística realizada por el canal público France2, la cual se emitió recientemente. Las acusaciones contra Depardieu aún no han prescrito, y este nuevo caso añade más presión sobre el actor, quien ya enfrenta un historial de cuidado.

