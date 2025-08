King Coca: el ecuatoriano que desafía la enfermedad para brillar en los eSports

Aunque sus dedos apuntan hacia abajo, su espíritu siempre mira hacia lo más alto. Daniel Córdova, conocido como King Coca en el mundo gamer, ha conquistado su espacio frente a la pantalla enfrentando no solo a rivales virtuales, sino también a una enfermedad autoinmune: la artritis idiopática juvenil, que afecta sus manos y articulaciones desde los seis años.

Sin embargo, eso no impidió que este hombre de 34 años de edad se convirtiera en uno de los jugadores más reconocidos a nivel nacional de eFootball (antes Pro Evolution Soccer o Winning Eleven), con más de 15 campeonatos locales en su historial.

Su sueño ahora va más allá de las salas de torneo en Guayaquil: quiere llegar a Riad, Arabia Saudita, donde en 2027 se celebrarán los primeros Juegos Olímpicos de Deportes Electrónicos (Esports).

El niño del NES

Desde muy pequeño, Daniel mostró una conexión especial con los videojuegos. Su madre, Rosa Castillo, lo acompañaba a los locales de maquinitas en el suburbio de Guayaquil, sector donde ha residido casi toda su vida. “Yo le compré su primer Nintendo cuando tenía cuatro años. No fue un regalo de cumpleaños, simplemente le veía ese gusto diferente por los juegos”, recuerda.

El salto competitivo comenzó en 2013, con un torneo local en La Garzota. Aunque inicialmente no quería participar por miedo al juicio de los demás sobre su condición, un amigo lo convenció. Llegó a la final y la perdió.

“Fue la única final que he perdido en mi vida”, dice con orgullo. Desde entonces, su nombre se volvió una constante en las competencias nacionales, especialmente en la comunidad online de PES, donde su ‘nickname’ King Coca era sinónimo de respeto.

“El que jugaba PES antes de la pandemia, si preguntaba por Coca, seguro me conocía”, comenta ‘sacando pecho’. Así fue como se ganó un nombre en la comunidad ‘gamer’ local, al punto de que su historia llegó a las páginas de diario EXTRA el 23 de agosto de 2017.

King Coca y su caída económica por la pandemia

Todo cambió en 2020. La pandemia fue un golpe emocional y económico para Daniel. Vendió su PlayStation 4 para enfrentar gastos urgentes y sus planes de competir quedaron en pausa. Incluso un proyecto de alquiler de autos en el que invirtió cayó en desgracia. “El auto quedó preso, luego vino el covid y se quedó ahí encerrado como todo lo demás”.

Durante ese tiempo, Daniel sufrió las secuelas del encierro. “Fue un año duro, me afectó bastante psicológicamente. Yo creo que no me quedé con secuelas físicas, pero el golpe emocional fue fuerte”.

A pesar de eso, volvió a competir y ganó su último torneo presencial en 2023, auspiciado por LG. Pero desde hace siete meses no ha vuelto a jugar y desde el 2020 no tiene consola ni televisor propio. Aun así, se siente preparado. “Esto es como andar en bicicleta, no se olvida”.

El sueño de los Juegos Olímpicos de eSports en 2027



Con la confirmación de los Juegos Olímpicos de eSports en 2027, Daniel vio renacer su sueño. Quiere representar a Ecuador jugando eFootball. “Yo tengo un nombre internacional hecho. Con o sin ayuda, sé que voy a llegar por el talento que tengo. Pero sería bonito que alguna marca se fije en mí y me facilite el camino”.

Para él, el entrenamiento va más allá de jugar largas horas. Se basa en control mental, lectura de juego y preparación emocional. “La mitad es habilidad, la otra mitad es fuerza mental. He estado en partidos donde iba perdiendo 3-0 y gané al final. En Quito, una vez remonté una final en terreno enemigo, con todo el público en contra. Eso también es resistencia”.

“Soy bueno, no vicioso”



Aunque reconoce su talento, Daniel no se considera un jugador adicto. “Yo admiro a quienes pueden jugar por horas solo por diversión. Yo no soy ese tipo. Siempre jugué por competencia. No es vicio, es propósito”. Su vida también gira en torno a la música, los pódcast y compartir con amigos.

Córdova mantiene una actitud resiliente ante todo. “Yo nací sin nada, y con nada me iré. Siempre me adapto. En la vida y en los videojuegos no siempre se gana. Pero hay que seguir”.

Mientras tanto, su madre lo sigue apoyando desde casa, como siempre lo hizo. “Es mejor que se quede aquí, por la inseguridad. Pero si alguien puede ayudarlo a cumplir su sueño, yo estaré ahí como su mánager, como su mamá, como su primer fan”.

¿Cómo competir internacionalmente en eSports desde Ecuador?



John Rodríguez, director deportivo de la Asociación Ecuatoriana de Deportes Electrónicos (AEDE), y Romeo Vargas, cofundador de la Liga Ecuatoriana de eFootball, no necesitan que les cuenten quién es Daniel Córdova. Lo vieron crecer, ganar y dominar la escena nacional de PES desde sus inicios.

“A Daniel lo conocimos cuando yo era solo un jugador más en 2013”, recuerda John. “Pero desde que creamos la liga de eFootball, en 2015, lo ganó absolutamente todo durante cinco años”, relata.

Ambos siguen de cerca el mundo competitivo y saben que no se trata solo de talento, sino también de estructura. Por eso, John explica que el camino hacia las Olimpiadas de eSports en Riad 2027 no es improvisado. “La clasificación se establece entre AEDE y el COE (Comité Olímpico Ecuatoriano), en una comitiva. El proceso exige profesionalización”.

Para esto último, los jugadores deben tener una licencia oficial de $35 que dura dos años, otorgada por AEDE. Solo así pueden representar al país en torneos nacionales e internacionales. Eso sí, la AEDE no cuenta con fondos propios como la FEF sí en el fútbol tradicional. “Nosotros funcionamos como una organización sin fines de lucro. Buscamos apoyo de marcas”, aclara Rodríguez.

Romeo detalla que la actual Liga de eFootball de Ecuador mantiene un ranking nacional avalado por la AEDE, donde más de 50 jugadores compiten a diario en torneos relámpago. Este ranking es la base para elegir a los representantes ecuatorianos en eventos claves como el próximo Global Esports Games Tour Lima 2025.

Daniel, lamentablemente, hoy no aparece en ese ranking. No porque su talento haya desaparecido, sino porque su realidad económica y personal le ha impedido volver a competir. Pero quienes lo vieron brillar, no lo dudan, como indica Vargas: “En 2015 estuvo a punto de llegar al Mundial de PES de Konami. Siempre fue parte de la élite. Solo necesita volver a tener desde donde empezar”.

Con una consola, una oportunidad y algo de apoyo, Daniel está convencido de que puede volver a competir y llegar a los Juegos Olímpicos de eSports para dejar en alto a Ecuador. Busca patrocinadores que crean en su talento. Contáctalo al 098 515 1249.

