Rum & Gin Congress 2025: bartenders conquistan con cócteles que cuentan historias

Doce bartenders compiten por crear el cóctel más original en el concurso de coctelería del Rum and Gin Congress 2025

El Concurso Nacional de Coctelería, parte del Rum & Gin Congress 2025, transformó el bar Jaleo en Guayaquil en un escenario donde 12 bartenders finalistas de Ecuador y América Latina sirvieron más que cócteles: contaron historias. Desde propuestas con ingredientes amazónicos como el camu camu y el macambo, hasta reinterpretaciones saludables con yogurt y frutos secos, cada creación fue una experiencia sensorial y cultural. La competencia no solo destacó por su nivel técnico, sino por la emoción que transmitieron los participantes.

El hielo crujía como si marcara el inicio de algo grande. Una coctelera golpeaba con ritmo sobre la palma de una mano, mientras el aroma a cítricos, especias y alcohol infusionado se mezclaba con la música que salía desde una esquina del bar Jaleo, en el Hotel Tryp by Wyndham.

Yo estaba ahí, En primera fila con EXPRESO.

Rum & Gin Congress: la plataforma que agita la coctelería en Ecuador

El Rum & Gin Congress nació como un encuentro especializado en destilados, pero hoy es mucho más. Durante tres días del 31 de julio al 2 de agosto Guayaquil y Samborondón se convierten en el epicentro de la coctelería de autor en América Latina. Hay masterclasses, conversatorios, ferias de destilados y experiencias sensoriales. Pero el concurso de este 31 de julio es el alma del congreso.

Raúl Béjar organizador del evento más esperado en el mundo de la coctelería. CORTESÍA

Raúl Béjar, conocido como Capitán Ron, uno de los organizadores, lo resume con entusiasmo:

“Es nuestra cuarta edición, y por primera vez tenemos participantes internacionales. Más de 50 bartenders se inscribieron, pero hoy compiten los 12 mejores”.

Y lo confirmé desde el primer momento en que entré al salón: la coctelería ya no es solo una mezcla de sabores, es una puesta en escena donde cada bartender revela su mundo interior. Vi cómo cada uno defendía su creación con pasión, técnica y una narrativa que iba más allá del vaso. Algunos hablaban de sus raíces y otros de sus viajes.

Cada cóctel era una extensión de su personalidad, una forma de contar quiénes son y de dónde vienen. Me sorprendió cómo ingredientes como el chillangua, el macambo o la cocona se transformaban en símbolos culturales, y cómo el público conectaba con esas historias desde el primer sorbo. La barra se volvió escenario, y el bartender, un narrador sensorial.

Los protagonistas: 12 bartenders, 12 historias servidas en copa

Cada cóctel tiene su propio universo. Los finalistas vienen de Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Santo Domingo, Panamá y Guatemala, y cada uno presenta un cóctel original que cuenta una historia.

Conversamos con algunos de los participantes que estuvieron en el Concurso Nacional de Coctelería, compartiendo sus historias, técnicas y emociones detrás de cada creación. Lo que descubrí en cada entrevista fue que la coctelería no solo se agita en la coctelera, también se construye desde la memoria, el territorio y la personalidad.

Niño Selva: un cóctel que te lleva de viaje a la Amazonía

Con ingredientes como madroño, macambo y camu camu, Andrés llevó a los asistentes en un viaje sensorial por la Amazonía ecuatoriana. JONATHAN CUJE

Empezamos con Andrés Valencia, conocido como Niño Selva. Aunque es colombiano, se define con humor como “más ecuatoriano que el encebollado”. Su cóctel Mono Pluto representa la fiesta que viven los animales como los humanos, y está hecho con ingredientes amazónicos poco comunes: madroños, macambo el cacao del monte, camu camu, limón real y bitter de açai.

“Quiero que en cada sorbo te vayas de viaje a la selva”, me dijo con una energía contagiosa. Andrés ya había conquistado al jurado el año pasado en el Concurso de Coctelería ganando el primer lugar con su cóctel Matachi, una mezcla que evocaba 26 horas de viaje a la Amazonía. Hoy volvió a demostrar que su coctelería es una experiencia multisensorial.

Davis Sucre: Caribe ecuatoriano servido en copa

El venezolano Davis Sucre rindió homenaje a la costa ecuatoriana con un cóctel que mezcla tradición local con técnica caribeña. JONATHAN CUJE

Davis Sucre ajustaba los últimos detalles de su cóctel Viaje a Esmeraldas. Venezolano radicado en Ecuador, Davis se presentó por primera vez en el Rum & Gin Congress con una propuesta que mezcla ron Punta Cana, naranjilla, chillangua una hierba silvestre parecida al cilantro y coco tostado.

Esa dualidad se refleja en su técnica: respeta las bases de la coctelería tradicional, pero se atreve a incorporar sabores que conectan con su historia personal y con el territorio que lo ha acogido. “Estoy nervioso, pero feliz de estar aquí”, confesó con una sonrisa tímida que contrastaba con la seguridad de su ejecución. Cada movimiento suyo parecía coreografiado, como si la barra fuera su escenario natural.

Lo que más me llamó la atención fue su capacidad para narrar con sabores. Viaje a Esmeraldas no es solo un cóctel, es una declaración de identidad: la de un migrante que encontró en Ecuador no solo un hogar, sino una inspiración. Su enfoque es auténtico, y se nota en cada gesto, en cada elección de insumo, en cada palabra que pronuncia con respeto por la cultura que lo rodea.

Félix Cuevas: la elegancia de la zanahoria y el ron

Desde Panamá, Félix Cuevas apostó por una propuesta elegante y replicable. JONATHAN CUJE

La siguiente historia me llevó hasta Félix Cuevas, un bartender panameño que transmite serenidad y dominio como primera impresión. Presentó Libertad, un cóctel que, más allá del nombre, parecía una declaración de principios: ron Botran 15 años, sirope de zanahoria con especias, limón mandarina y licor de naranja francés.

“Todo lo que he probado en Ecuador me ha fascinado”, me dijo con orgullo, mientras acomodaba los últimos detalles de cóctel. Félix tiene más de 20 años de experiencia y estudió en la escuela República Ecuador, lo que le da una conexión especial con el país.

Su técnica es impecable, pero lo que realmente lo distingue es su sensibilidad: cada ingrediente está ahí por una razón, cada textura busca equilibrio, cada aroma tiene intención.

Le pregunté por qué eligió la zanahoria como protagonista, y su respuesta fue tan sencilla como poderosa: “Es un ingrediente noble, versátil, y quiero que la gente lo redescubra”. Su meta era clara: crear una bebida replicable, disfrutable y con carácter. Y lo logró. Libertad no solo fue uno de los cócteles más elegantes del día, también uno de los más accesibles, sin perder profundidad.

Diego Cañarte: salud, sabor y memoria guayaca

El guayaquileño Diego Cañarte presentó Con Ron sí quiero, una receta nutritiva, demostrando que lo saludable también puede ser sofisticado. JONATHAN CUJE

Desde Guayaquil, Diego Cañarte presentó Con Ron sí quiero, un cóctel que rompe esquemas desde su concepto: una receta saludable transformada en bebida de autor. Lleva licor de café con avellanas, frambuesas, arándanos, frutos secos, yogurt natural y banano.

Cuando lo escuché describirlo, pensé que estaba frente a un chef nutricional, pero su ejecución fue tan precisa y elegante que rápidamente entendí que estaba ante un bartender con visión.

“Es divertido participar, el año pasado quedé tercero”, me contó mientras servía con seguridad y una sonrisa que denotaba experiencia. Diego trabaja en Nicanor, en la calle Panamá, y su carta mezcla cócteles antiguos con sabores regionales.

Su estilo es clásico, pero no teme experimentar con ingredientes que otros no usarían. Y eso se nota: su propuesta fue una de las más comentadas por el público, no solo por su sabor, sino por el riesgo que asumió al incorporar yogurt y fruta fresca en una competencia de alto nivel.

Ambiente, marcas y energía en movimiento

La música acompañaba cada presentación mientras los bartenders agitan sus mezclas. Los stands de marcas participantes ron, gin, bitters, mixers ofrecían degustaciones a los invitados. Se prueban nuevos sabores, se comentan técnicas, se intercambian tarjetas. La energía es vibrante, casi festiva.

Entre las marcas auspiciantes, Ron Punta Cana reafirma su presencia como “el verdadero ron del paraíso”. Originario del Caribe dominicano, lleva tres años participando en el Rum & Gin Congress, pero solo dos comercializándose en Ecuador. Steven Zambrano, su embajador, destaca que este será el segundo año en que la marca se consolida como local.

Rum & Gin Congress 2025 una experiencia sensorial única. Diseño elegante, aroma a ron y promesa de descubrimiento. CORTESÍA

Su esencia nace en Casa Oliver, donde se envejecen algunos de los mejores rones del mundo, incluyendo etiquetas de hasta 12 años. Punta Cana Club representa la sofisticación caribeña con cuerpo, historia y carácter.

Por su parte, Merry Boys, el primer ron premium del Ecuador, apuesta por una narrativa de origen y orgullo nacional. Elaborado con caña cosechada en la región chocoandina una zona de altísima biodiversidad, su destilado se madura durante siete años en sistema solera.

El nombre evoca a los merry bouse, corsarios con licencia para hacer piratería, y con esa misma audacia se presenta este ron ecuatoriano. “La experiencia es súper dinámica y gratificante para Merry Boys”, comenta César Dávila, su representante. Para ellos, participar en el evento es una forma de generar identidad y celebrar el talento local con sabor propio.

El jurado: técnica, presentación y narrativa

El jurado está compuesto por expertos que conocen el oficio desde dentro: bartenders de trayectoria, formadores, investigadores de sabores y gestores de experiencias. Cada uno entiende lo que implica estar detrás de la barra, crear bajo presión y conectar con el público en segundos.

No juzgan solo técnica, sino intención, narrativa y riesgo. Su mirada es aguda, pero también empática: saben que cada cóctel es una declaración personal.

Cada cóctel en el Concurso Nacional de Coctelería fue una historia servida en copa: técnica, narrativa y sabor. CORTESÍA

Andrés Damerval, dueño de Nicanor y Puna Terrazas, participa como jurado por cuarto año consecutivo. “Me impresiona cómo los ecuatorianos se ingenian al momento de crear. El uso de materia prima amazónica y bebida andina me pareció brillante”, comentó. Uno de los cócteles que más lo impactó fue el que llevaba camu camu, limón real y macambo.

Por otro lado Xavier Miranda, dueño de El Boticario en Ambato, debuta como jurado en Rum & Gin pero tiene experiencia internacional. “Tomé cócteles con sabores mágicos y otros que aún no encajan, pero es parte del proceso”, reflexionó. Le atrae la adrenalina de estos concursos y el nivel de competencia.

Sensaciones desde la barra

Lo que más me impactó no es solo la técnica aunque es impecable sino la emoción. Cada cóctel tiene una voz, y cada voz tiene una raíz. El evento se siente íntimo, a pesar de su escala. Hay algo profundamente humano en ver a alguien contar su vida en 150 ml de líquido.

La coctelería no es solo disfrute. Es memoria, es geografía, es resistencia. Es una forma de decir “esto soy” sin palabras.

El Concurso Nacional de Coctelería no solo posiciona a Ecuador en el mapa de los destilados premium. También consolida una comunidad que entiende que mezclar es narrar. Que el brindis puede ser cultura. Que la barra puede ser un espacio de transformación.

Mañana seguirán las masterclasses en el hotel Tryp by Wyndham, y el sábado el esperado Grand Tasting en el Parque Histórico de Samborondón. Pero hoy, en Jaleo, se vivió algo más que una competencia: se vivió una celebración de talento, sabor y autenticidad.

