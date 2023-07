Este nuevo testimonio fue recogido por el medio France Inter, donde se indica que una mujer asegura que el protagonista de Cyrano de Bergerac (1990) intentó violarla en 2015, durante un rodaje. Ella indica que, para ese entonces, como asistente de dirección del telefilme Dernière en hiérarchie, su labor era organizar a los actores, entre ellos a Gérard Depardieu.

Gérard Depardieu rechaza ser un violador y abusador sexual Leer más

En aquel entonces, ella tenía 27 años. Había conocido al francés meses atrás y sabía que el histrión hacía comentarios y tocamientos inapropiados y propuestas sexuales. Pero ella necesitaba el dinero y aceptó volver a trabajar con él.

La historia se repitió, afirma. “Al principio eran comentarios de mal gusto y vulgares sobre el físico”, dice. Pero, al subir de tono, se convirtieron en propuestas de mantener relaciones sexuales, pagadas incluso. “Y ahí estaban sus manos largas, que se le escapaban a las nalgas o a la entrepierna”. Todo eso, sostiene ella, delante del equipo técnico, que jamás dijo ni hizo nada.

Un día, Depardieu le pidió que se quedara en su habitación. “Se bajó los pantalones y me mostró su miembro. Entré en pánico. Salí como pude, pero me alcanzó en el pasillo y me inmovilizó contra la pared. Su estómago me bloqueaba para que no pudiera hacer nada, pero en cuanto pude tener un respiro salí corriendo y me encerré en otra habitación”.

Mena Suvari: "Fui violada a los 12 años" Leer más

El temor a las represalias, explica, le impidió contar lo que había ocurrido. “En aquella época ni se me pasó por la cabeza, era imposible. Y hoy en día incluso es impensable”, cuenta quien guarda en secreto su identidad. Terminado el rodaje, insiste, se prometió a sí misma nunca más trabajar junto a Depardieu.

Y es que el tema de las represalias podría ser más drástico de lo que se cree. Charlotte Arnould (28) pagó su valentía muy caro. En entrevista con la cadena BFMTV, dice que su vida ha cambiado luego de la denuncia y que ahora lleva cinco años “viviendo un infierno”. Ella lo acusó de haberla violado dos veces: el 7 y el 13 de agosto de 2018, tras un ensayo informal de una obra de teatro que se desarrollaba en el domicilio del actor, en París.