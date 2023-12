Mariah Carey: destronada por Brenda Lee como la reina de la Navidad

Brenda Lee desbanca finalmente a Mariah Carey, quien por cuatro consecutivos reinó con su clásico All I Want For Christmas is you.

En un giro sorprendente en el mundo de la música navideña, la icónica cantante Brenda Lee, de 79 años, ha logrado destronar a Mariah Carey después de cuatro años consecutivos en la cima. El clásico atemporal 'Rockin around the Christmas Tree', grabado por Lee en 1958, finalmente alcanzó el codiciado puesto número 1 en las listas navideñas.

La famosa melodía, que se ha convertido en un himno durante la temporada festiva, ganó aún más popularidad al ser incluida en la película 'Home Alone' (1990), protagonizada por Macaulay Culkin.

Henry Cucalón: "Al igual que Neruda, confieso que he vivido” Leer más

Este año, Culkin recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un reconocimiento bien merecido por su contribución a la cultura pop.

(Antes de que sigas leyendo, mira esta noticia: Mariah Carey enfrenta una nueva demanda por plagio)

En años recientes, las listas de reproducción en plataformas de streaming han contribuido al resurgimiento de 'Rockin' around the Christmas Tree', colocándola repetidamente en el segundo puesto. Sin embargo, siempre quedaba a la sombra del imparable reinado de Mariah Carey con su icónico tema 'All I Want For Christmas Is You' en el Hot 100 de Billboard.

La victoria de Brenda Lee marca un cambio en el panorama musical navideño y resalta la atemporalidad de su clásico, que continúa resonando con las audiencias de todas las edades.

Mientras los fanáticos celebran este cambio inesperado, la batalla por la supremacía navideña en las listas de éxitos promete seguir siendo un emocionante espectáculo protagonizado por otros grandes exponentes como Cher, Elton John y Manuel Turizo.

Lee sin límites y ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!