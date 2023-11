Mariah Carey enfrenta una nueva demanda por plagio

No es la primera vez que Stone la demanda. Lo hizo el año pasado, pero el trámite no prosperó.

Es ya una tradición: cada 1 de noviembre Mariah Carey es la encargada de ‘abrir’ las puertas a la Navidad. Este año, al día siguiente de Halloween, presentó un divertido video en el que se ve cómo un bloque de hielo es derretido para dar paso a un mundo ideal (¡en rojo y blanco!).

Los Papás Noel graduados alegrarán a los niños de Río de Janeiro Leer más

(Te invitamos a leer: "It's Time!": Mariah Carey abre la temporada de Navidad con su tradicional video)

Pero no todo es felicidad y ganancia para la rubia. La cantante se ha encontrado con una desagradable sorpresa: el compositor de música country Andy Stone le ha interpuesto una demanda ante un tribunal de California el miércoles 1 de noviembre, según indican medios como Rolling Stone y People. Aduce plagio y pide una indemnización de $ 20 millones.

La canción de la discordia es justamente el tema estrella de Carey, All I want for Christmas is You, que por esta época del año empieza a tomar fuerza y se escucha en muchísimas estaciones de radio, con las respectivas ganancias.

No es la primera vez que Mariah enfrenta a Stone. De hecho, es la segunda denuncia consecutiva del compositor, miembro del grupo Vince Vance & the Valiants, por el mismo motivo y por el mismo tema en menos de dos años. La anterior fue en junio 2022 ante un tribunal de Luisiana, pero no progresó al ser desestimada pocos meses después. En esta ocasión, sin embargo, llega con más bríos, nuevos abogados y más alegatos.

Policentro comienza a instalar su árbol navideño Leer más

Sostiene que su canción obtuvo un cierto éxito en la Navidad de 1993 y que un año después llegó a formar parte de la lista de Billboard, en el apartado canciones de country. Para Mariah, en cambio, ha sido un gigante éxito global que ha superado los mil millones de escuchas.

((Te invitamos a leer: La Navidad se acerca y Mariah Carey lo sabe)

LA DEMANDA EN CINCO CLAVES

Está interpuesta no solo contra Mariah Carey. También están involucrados Walter Afanasieff, quien compuso el tema junto a ella, y la empresa Sony Music Entertainment por “infracción de los derechos de autor y enriquecimiento injusto”. Stone asegura que copiaron uno de sus temas que lleva el mismo nombre y que él compuso en Nashville, en 1989. La ‘versión’ de la neoyorquina se publicó en 1994. La demanda también tiene la firma del músico Troy Powers quien, dice Stone, le ayudó a escribir el tema en ese entonces. Stone reconoce que la canción es musicalmente diferente, pero que tiene el mismo título y que Carey nunca pidió permiso para usarlo. Alega también que, gracias a él, ha obtenido “beneficios inmerecidos”. Llama la atención que, según datos de la BBC, en Estados Unidos existen nada menos que 177 canciones registradas bajo el título All I want for Christmas is You. Pero el músico afirma que la “estructura de la composición” y ciertas “estructuras lingüísticas únicas” son iguales en la de Carey y en la suya, aunque reconoce que él no inventó la frase central, la que le da título al tema. Según él, por tanto, no deberían haber usado la misma frase sin su consentimiento.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!