Mariah Carey acaba de anunciar su regreso y es un viaje navideño. Ya en octubre se adelanta y dice “Feliz Navidad a todos”.

La gira especial de 13 fechas comenzará el 15 de noviembre en Highland, California, y hará paradas en Los Ángeles, Montreal, Chicago y más antes de finalizar el 17 de diciembre en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York.

El evento festivo es una celebración de la “colección atemporal de clásicos navideños de Mariah, incluido el megaéxito que bate récords, All I want for Christmas is you”, explica el comunicado de la oficina de prensa de la artista.

Los boletos para espectáculos estarán disponibles a través de varias preventas a partir del miércoles 4 de octubre antes de la venta general que comenzará el viernes 6 de octubre. Los fanáticos también pueden comprar paquetes VIP, que pueden incluir boletos premium, invitación a una recepción previa al show, productos exclusivos y más. En vipnation.com se puede conocer más información.