Policentro comienza a instalar su árbol navideño

Rosa, en medio de la desesperación que sentía por tomar el bus y llegar a su casa, no había notado que un follaje verde sobre una estructura metálica ya se estaba dando a notar en el parqueadero del Policentro, centro comercial ubicado en la avenida Clemente Yerovi, en la ciudadela Kennedy, al norte de Guayaquil.

El recubrimiento verde, que emula a las hojas de un árbol, correspondería al árbol de navidad que año a año el establecimiento instala en el espacio destinado para los vehículos. Tres andenes, muchas varillas de metal y la base de más de tres metros de alto llaman la atención de los visitantes.

Todos estos materiales se encontraban a la vista de los peatones. Sin embargo, las personas que realizaban este trabajo ya no se encontraban en labores a las 18:00 del miércoles 18 de octubre.

En el caso de Orlando, de 44 años, el ‘gigante’ no pasó desapercibido. Él estaba parado en los exteriores del sitio comercial y afirmó haberlo apreciado desde que pisó ese sector. “Los recuerdos que tengo aquí no son con mis hijos, sino con mis papás”, contó.

El hombre detalla que cuando tenía entre 5 y 6 años llegaba al lugar acompañado de sus padres y entendía que poco a poco se debían ir comprando regalos y alimentos ‘especiales’ para la Nochebuena y el Año Viejo. “Transmite sentimientos muy bonitos verlo”, finalizó.

Por su parte, Rosa, detalló que a ella le provocaba sentimientos encontrados porque se daba cuenta que “el tiempo se pasa volando”. “Hay que vivir todos los días como si fuera el último, las cosas pasan de un momento a otro”, reflexionó.

Pero, el ‘olor’ a Navidad atrae a algunos más que a otros. María Pilar Bohórquez se mostró completamente emocionada al ver que esta ‘obra’ se empezó a realizar, como en años previos.

“Me encanta la Navidad, me emociona mucho. Siempre vengo a pasear en las épocas en las que todo se hace rojo y verde”, detalló. No obstante, hay algo en específico que le gusta aún más: observar todas las luces encendidas.

