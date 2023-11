"It's Time!": Mariah Carey abre la temporada de Navidad con su tradicional video

El video en formato vertical muestra a figuras tenebrosas, como Ghostface y otros personajes de películas de terror, intentando descongelar a la persona atrapada dentro del gran bloque de hielo, usando herramientas como secadoras de pelo. Todo esto sucede dentro de una bóveda que se abre después de que el reloj anuncia el final del 31 de octubre y el inicio de noviembre. Los esfuerzos de los trabajadores son inútiles cuando el hielo comienza a agrietarse y se rompe por la fuerza de voz de Mariah Carey, que, una vez libre, anuncia: "It's Time!" ("¡Ya es hora!").

Esta fue la presentación de 2023 para el inicio de la #MariahSZN, como lo ha comenzado a llamar la cantante en redes sociales, para indicar que ha llegado la época de festividades navideñas. Su tema All I Want For Christmas Is You es su canción más exitosa y es una de las canciones más sonadas en la radio y centros comerciales durante esta temporada.

El origen de este video viene de la tendencia en redes sociales de ver que Mariah Carey regresaba a estar de moda cada año por su canción, que algunos medios consideran una de las adiciones más recientes en el panteón de música de Navidad, por su lanzamiento en 1994. Es un meme que incluso la intérprete estadounidense disfrutaba, como en su publicación del 1 de noviembre de 2018.

Debido a esto, desde el año 2019, la intérprete estadounidense ha publicado a la hora en que acaban las festividades de Halloween su llegada a la conciencia pública. Siempre con la frase "¡Ya es hora!"

Este año, en el día previo a su gran anuncio, mostró sus disfraces de personajes de películas, como Jessica Rabbit de ¿Quién Engañó a Roger Rabbit? y Regina George de Chicas Pesadas. Iban acompañadas de pequeñas descripciones y el hashtag #notyet ("Aun no").

Los fans de Mariah reconocen que el gran evento no es ver su vestuario, sino ver cómo superará su presentación este año que en el año pasado de la temporada en que su canción recibe más reproducciones.

