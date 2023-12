Luciana Guschmer: "No soy la indicada para arruinarle la vida a nadie"

Después de que Danilo Carrera saliera del programa de Masterchef Celebrity Ecuador y se escuchara a Luciana Guschmer en televisión nacional decir "no merece que lo aplaudan, no me gusta que lo aplaudan", en la red social X (antes Twitter) tampoco se mantuvo en reserva. Su última publicación realizada a las 01:27 del viernes 15 de diciembre de 2023, escribió: "Las cosas caen por su propio peso, por temas legales no soy la indicada de arruinarle la vida a nadie. Pero tienen que creerme que tengo razones para no querer que nadie le aplauda, para no tolerarlo ni un segundo, para sentir el rechazo que siento".

Lo que se vio. El episodio 19 de la temporada cerró con la partida voluntaria de Danilo Carrera del programa. Presentó un plato que denominó 'Patacones a la Carrera' que los jueces fueron rápidos en señalar que no era: "un plato para que esté en un reto de eliminación".

Así, Danilo, fue rápido en mencionar el motivo de este plato simple, compartiendo que había encontrado su "propósito" que hace muchos años le hacía falta. Indicó que va a sacar una marca de patacones enfocándose en poder ayudar a gente de escasos recursos. "Lo que sea que vendamos va a haber un porcentaje que va dedicado a ayudar a niños de escasos recursos para que no pasen hambre", explicó.

Esto fue recibido de forma diversa por parte del elenco del programa.

"Todo el mundo que tiene el poder para ayudar otra persona, tiene todo mi respeto", opinó Susi.

"Hay que practicar lo que se predica", dijo Gigi. "Darle a los niños pobres, me sabe mucho a cuando la gente dice 'yo soy humilde' y no lo son". "Todos lo celebran, como 'qué lindo tu mensaje'", dijo 'Lu'. "Evidentemente, él quería irse. Se nota que lo hizo a propósito".

¿Qué pasó entre Luciana y los hermanos Carrera?

En la madrugada del viernes 15 de diciembre, Guschmer enumeró en X (antes Twitter), los que sería los motivos de su actitud en el programa ante los hermanos Carrera usando las iniciales F (Felipe) y D (Danilo). Estas publicaciones fueron borradas, pero han sido capturadas por sus seguidores.

tweets que borro Luciana guschmer sobre Danilo carrera pic.twitter.com/paa0fuDAyh — Trash (@dannwrld7) December 15, 2023

De esos textos publicados en su cuenta, sólo queda el que reza: "Por temas legales no soy la indicada de arruinarle la vida a nadie". No menciona nombres en esa afirmación, lo cual podría confundir a quienes no estuvieron presentes cuando ocurrió su explicación original.

