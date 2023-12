Tahiz Panus en Miss Universo: “Una licencia de certamen siempre es renovable”

Tahiz Panus (39) es la directora del Concurso Nacional de Belleza. De este se desprenden varias de las bandas de soberana más importantes para los certámenes internacionales.

Miss Grand International, Miss Supranational y Miss World, capítulo Ecuador, estaban a su cargo hasta hace un par de días. Ahora se ha sumado el de mayor impacto mundial: el Miss Universo para Ecuador.

La noticia de que ahora ella llevará a cabo el evento que enviará a la ecuatoriana a este concurso fue una total sorpresa. Este estaba a cargo de María del Carmen de Aguayo desde el año 2004.

Tahiz comentó lo siguiente sobre el nuevo reto en el mundo de la belleza.

¿Cómo ha visto la recepción de la noticia?

No he tenido tiempo de revisar, pero mi mamá ha estado pendiente y sé por ella que ha sido muy buena. Es un 90 % positiva, algo que no siempre es fácil. Uno siempre espera que haya de todo y en su mayoría hay buena vibra.

Y esto es bueno, porque los fans de los reinados suelen ser algo tóxicos…

Son muy apasionados. La pasión muchas veces no les hace ver de forma objetiva.

¿Cuándo empezó el proceso para obtener la franquicia?

En 2019, por la insistencia de muchos fans y medios de comunicación, me interesé por primera vez en conocer cómo es lo de esta franquicia. Investigué, envié un mail y me pidieron mi propuesta. Cuando teníamos esa lista, llegó la pandemia y quedó sin movimiento. No tenía sentido invertir una cantidad muy fuerte de dinero si no era posible hacer eventos. Pero en el 2022, cuando invité al asesor de reinas Alexander González a formar parte del jurado del Reina de Guayaquil, él vino con Olivia Quido. La experta en belleza es muy cercana a los organizadores del Miss Universo y ella me dijo que debería intentar llevarlo a cabo. Me explicó que este cambiaría de dueño, de formato y en la manera de ofertar las franquicias.

¿Qué pasó luego?

Hace cerca de ocho meses, Olivia me preguntó si podía subastar, pero quedó ahí. Quizá lo que oferté no fue lo que buscaban y la respuesta fue que mi propuesta estaba en análisis.

¿Y de dónde nació el rumor?

Este salió mucho antes de que sea oficial. Hace apenas tres semanas, cuando se estaba llevando a cabo la última edición del certamen internacional de Miss Universo, Olivia me escribió y me dijo que estaba con Anne Jakapong (dueña del concurso) y me preguntó si quería enviarle una propuesta para tener una franquicia. Esta vez ya no era a una plataforma, sino directamente con la cabeza. Lo intenté y la aceptación fue casi inmediata. El 13 de diciembre me dieron luz verde para publicarlo.

¿María del Carmen no estaba en el proceso?

Desconozco. A mí me contactó directamente Olivia Quido. Llené un formulario en el que tenía que hacer énfasis en mi experiencia llevando franquicias de belleza y los resultados obtenidos.

¿Qué opinó Miguel, su hermano y mano derecha?

Que lo piense bien. Porque significaría más trabajo y si entramos es para ganar. Ahora recién lo noto más alegre.

¿Cuál fue el monto que subastó?

Es confidencial. Lo firmé así. Como es una subasta, yo no tenía ni idea de cuánto tenía que poner. Y la base para el próximo año tampoco debería conocerse.

¿Cuánto tiempo tendrá esta licencia?

Se renueva año a año. A nadie le pertenece una licencia de largo, el que lo diga es mentira. Lo que hay que hacer es trabajar bien.

¿Cómo será el proceso?

El Concurso Nacional de Belleza (CNB) ahora dará la banda de Miss Ecuador Universo, que es el certamen internacional. Lo que sí adelanto es que el CNB rumbo al Miss Universo tendrá un evento individual. El Miss World ya fue asignado y con el Miss Grand estamos en producción. En enero vamos a arrancar los castings y tenemos hasta mayo para llevar a cabo la selección de la nueva representante para Miss Universo.

¿La actual Miss Ecuador, Delary Stoffers, podrá entregar su corona?

Ella es reina de otra organización. Nos seguimos en redes sociales, ella está invitada para nuestro primer evento.

Más que una marca

‘Miss Ecuador’ no es un título de belleza, es una denominación escrita en inglés que significa ‘señorita Ecuador’. Los títulos de cada certamen agregan el nombre único a cada uno, por ejemplo Miss Ecuador Universo o Miss Ecuador International.

En el país, María del Carmen de Aguayo seguirá a cargo de la Organización Miss Ecuador, que ahora enviará representantes a Miss International y al concurso Miss Continentes Unidos. Además es la dueña de la marca Miss Ecuador. Pronto la experimentada organizadora tomará vacaciones en Estados Unidos. Además la institución notificó que desde el cambio de dueños del Miss Universo, declinaron de volver a subastar la licencia para el 2024-2025.

