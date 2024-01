Emilio Pinargote: "Estoy bien y eso es lo importante”

El 2024, Emilio Pinargote no lo ha iniciado de la mejor manera. Apenas unos días del nuevo año y tuvo un accidente de tránsito. El jueves 18 de enero circuló el rumor de que lo habían matado. El presentador debió aclarar que aquello no era cierto a través de una publicación en las redes sociales.

“Amigos y familiares quiero decirles a todos que me encuentro muy bien. Agradezco a ustedes por su preocupación, gracias a Dios no soy el de la imagen que está circulando, y extiendo mi más sentido pésame a los familiares de la persona que lamentablemente le arrebataron la vida. Pido no replicar la foto, seamos empáticos y pensemos que no nos gustaría que la fotografía de algún ser querido esté rodando en redes sociales”.

Es inevitable que esta noticia falsa lo haya desconcertado a Emilio. No entiende cómo la gente se inventa algo de esa magnitud solamente para hacer daño. “El teléfono no dejó de sonar, se volvió loco. Puse en las redes sociales un mensaje para que dejen de especular. Estoy bien y eso es lo importante”.

Sus seguidores y amigos, entre ellos, Jasú, Ana Buljubasich, Rubén el rey, Danilo Esteves, se manifestaron. No solo se alegraron por saber que está bien, también se quejaron de que se difunda información sin verificar.

