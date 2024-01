Nacho Cheddar: De actor a opinólogo

Nacho Cheddar (Ignacio Cuesta) ahora es comentarista de farándula del programa 'Viralizados' y no deja títere con cabeza, no se muerde la lengua cuando se trata de hablar de famosillos. Expresa una frase popular: “Zapatero a tu zapato” y lo decimos porque su fuerte es la actuación, la imitación, no la prensa rosa. Nacho parece que quiere estar en el ojo del huracán, ser mediático, visible y consideró que de esta manera lo sería. Ya se peleó con algunos famosillos, entre ellos, Carolina Jaume.

No es el primer actor que da el salto a opinólogo. No todos están listos para ese papel, no basta con abrir la boca.

Quieren ser reinas...

Según la vocera de Miss Universo Ecuador, Lucy Pazmiño, hay más de 200 inscritas de todo el país que aspiran a llevarse la corona de ese certamen. El casting de CNB Ecuador, que estaba previsto desarrollarse el fin de semana pasado, se movió de fecha y se llevará a cabo el domingo 14 de enero, a las 10:00, en el hotel Marriott.

Se han generado comentarios en las redes sociales de que Nadia Mejía, hija del cantante Gerardo Mejía; la esposa de AU-D, Gissella Flores y Arianna Mejía están en el grupo de inscritas. “Tienen que cumplir ciertos requisitos, un comité elegirá a las que pasan a la siguiente fase. Tienen derecho a inscribirse, pero nadie es todavía una candidata oficial”. Las aspirantes deberán lucir traje de coctel y desfilarán por una pasarela.

