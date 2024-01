Gente de la farándula y empleados se manifiestan tras ataque a TC

Luego de que un grupo de encapuchados armados ingresaran a atacar y secuestrar en una transmisión en vivo a varios de los trabajadores de TC, gente de la farándula local y empleados de esa empresa se manifestaron: "No es mi horario, pero estuve muy preocupada por mis compañeros", comentó la presentadora de noticias María Fernanda Perrone del programa 'Entre ellas'.

El productor de 'Soy el mejor', Marlon Acosta vivió momentos de angustia cuando ocurrió este lamentable hecho: "Gracias a Dios ya todo bien, estuvimos encerrados y asustados. No sé qué tiempo pasó", comentó visiblemente afectado.

Mientras que el gerente de producción de la televisora, Cheo Navarrete agradeció poder contar esta historia tras el susto que pasó y sobre los comentarios que circularon de Mauricio Ayora, entre ellos, que estaba herido, indicó: "Caterva está bien, no le ocurrió nada".

A través de un mensaje de Instagram, la presentadora del espacio 'De casa en casa', Michela Pincay, dijo: "Dios ha sido bueno, que permita que nuestro país salga de este momento y que nos haga invisible ante los ojos de la maldad".

El Cuy también se solidarizó con sus excompañeros: "Están bien mis amigos y excompañeros. Mi abrazo y solidaridad para todos ellos".

El productor de TV, Julián Pico, no permaneció indiferente: "No tengo palabras, tengo muchos amigos en TC. Lo que ocurrió es de terror, me da mucha pena".

Además la expresentadora de noticias de TC, Rocío Cedeño manifestó su preocupación: "Tremendamente impactada. El lugar donde está mi gente, mi familia. Sometida por un grupo de criminales 'valientes' con sus armas. Hemos seguido en vivo por una cámara encendida lo que pasó en el estudio de noticias, hemos sentido la angustia, desesperación… Ecuador reclama seguridad. Ecuador reclama tranquilidad. Ecuador reclama paz y justicia".

La actriz Bárbara Najas dijo: "Tenemos que protegernos entre nosotros, no podemos dejar que muera nuestra tierra tan linda que hoy es noticia mundial por todo lo que está pasando. En las buenas y en las malas. Ecuador aquí estamos".

