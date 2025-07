Cartas de lectores: Éxitos de la octava exposición ferroviaria en Quito

La olvidada y emblemática estación ferroviaria de Chimbacalle, ubicada al sur de Quito, cobró vida con la octava feria ferroviaria, del 25 al 30 de junio del presente año. El objetivo fundamental es hacer conciencia en la ciudadanía, de la importancia del tren y rescatar un símbolo que alguna vez movió la economía en varias zonas del país y marcó la historia ferroviaria.

Legó la feria para revivir de alguna forma lo que fue el ferrocarril y además ser el primer paso para una futura reactivación. Durante el evento, los visitantes disfrutaron de exposiciones, de maquetas a escala, fotografías, piezas y recuerdos sobre el ferrocarril; también filatelia y charlas audiovisuales. La temática en la feria estuvo pensada y planificada para mantener el tono solemne y la grandiosidad del ferrocarril de Alfaro.

La historia cobró vida con la presencia de cientos de ciudadanos quiteños, que marcaron la gloria de las distintas generaciones que se reunieron para visitar, recordar y celebrar la historia e importancia de lo que fue el ferrocarril. Asimismo, además de rescatar la memoria del tren, la feria impulsó la economía local, con mas de 50 emprendimientos, que ofrecieron productos inspirados en la temática ferroviaria y otros artículos artesanales.

Otro espectáculo fue cuando se prendió la locomotora No. 17. Escuchar el sonido del motor y su pito. El autoferro rodó más de 100 metros, y salió cada 20 minutos con más de 30 personas. Este fue el preámbulo para que los ciudadanos se vayan entusiasmando para la futura rehabilitación del ferrocarril. Hay que destacar la gran labor del ingeniero Jaime Páez, quien organiza todas las actividades en beneficio de la reactivación del ferrocarril, y que además manifestó que todas las ocho ferias son pasos simbólicos, tomándose medidas concretas para que funcionen los ferrocarriles en el país.

El MTOP y el subsecretario de transporte terrestre, Fernando Amador, confirmaron que el proceso de liquidación de la empresa de ferrocarriles avanza. Los GAD están realizando esfuerzos con miras a firmar convenios que permitan retomar las operaciones de ciertos tramos; aunque todavía no existan valores definidos para una reactivación total, el Gobierno impulsa una alianza pública-privada. Hay inversionistas interesados en reactivar el ferrocarril de carga y pasajeros, que no solo sería un medio de transporte, sino fuente de empleo y de turismo. Los ecuatorianos no perdemos la esperanza, señor presidente.

Robespierre Rivas Ronquillo