Cartas de lectores | Consumo de energía

Al margen de las promesas que -con buenas intenciones- hace el Gobierno sobre abastecimiento de energía eléctrica, en realidad no se puede controlar el clima ni los imprevistos y la generación eléctrica no alcanza en muchas ocasiones a cubrir la demanda nacional. Las políticas que se han estado implementando sobre consumo eléctrico muestran la intención de promover la autogeneración en grandes consumidores y el ahorro eliminando subsidios y con generación alternativa. Pero para mantener la prioridad sobre la producción de energía limpia, adicionalmente hay que considerar que lo barato y regalado no se valora. Así, para los demás consumidores el costo del servicio debe calcularse con base en la cantidad de consumo y no de objetivos electorales. Ya inició la compra de electricidad a Colombia; es momento de promover el ahorro con campañas educativas masivas y severas sanciones al desperdicio o uso irresponsable de energía, pues ya sabemos que no es ilimitada y no está disponible todo el año. Por eso todos debemos contribuir a su uso eficiente y productivo.

Carlos Cortaza Vinueza