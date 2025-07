¿Paseo o gestión? Así responde Pabel Muñoz sobre sus viajes al exterior

Del 23 al 28 de junio del 2025, el alcalde Pabel Muñoz estuvo en Corea del Sur. En un video compartido en sus redes sociales, aseguró que tuvo intensas y productivas jornadas de trabajo: “Vimos emprendimiento, innovación e inteligencia artificial, fintech y cómo se juntan quienes financian startup”. Y adelantó que firmó tres convenios que “no serán letra muerta”.

En el 2024 el alcalde de Quito estuvo en Italia, Estados Unidos, España y Colombia. Y en lo que va del 2025, en Panamá, Francia y Corea del Sur.

Consultada por EXPRESO, la Alcaldía respondió que el año pasado, Muñoz recibió unas 60 invitaciones internacionales, de las cuales decidió aceptar cuatro. En el primer semestre del 2025 tuvo unas 30 y ha participado en tres.

¿Cómo decide a qué eventos acudir? Toman en cuenta los temas que ven como prioritarios para esta administración: desarrollo turístico, económico, cultural; estrategias de manejo ambiental, movilidad, educación, innovación y tecnología, precisaron desde la Dirección de Asuntos Internacionales. También indicaron que escogen los viajes que cuentan con el requisito de cobertura de gastos.

Inseguridad en Quito: qué hacen otras urbes de América Latina que aquí no se aplica Leer más

¿Quién costea los viajes de Pabel Muñoz?

La ciudad de Quito no ha invertido recursos en estos desplazamientos internacionales. Los gastos han sido cubiertos totalmente por los organismos que han extendido las invitaciones a Muñoz.

Eso porque rige la Resolución N.º A-003-2021, artículo 9, que señala que los viajes oficiales a eventos fuera de la ciudad, a los que hubiesen sido convocados o invitados los funcionarios o servidores municipales, se autorizarán exclusivamente cuando sean financiados integralmente con recursos externos.

¿Qué dicen los concejales y los ciudadanos sobre los viajes de Pabel Muñoz?

Dos concejales coinciden en señalar que no hay nada que criticar sobre los viajes al exterior de Muñoz, siempre que traiga resultados. Es decir que su gira no sea un simple un paseo.

Así, el concejal Andrés Campaña, socialista, comentó: “Que el alcalde viaje, en sí, no está mal, si lo hace en función de la ciudad”. Le preocupó saber que la Dirección de Asuntos Internacionales no haya respondido un pedido de información en torno a un acuerdo producto de uno de los desplazamientos al Cabildo Cívico de Quito.

“Me parece que en ocasiones son más que nada declaraciones de buena voluntad”, dijo.

¿Revocatoria o reinvención? Expertos plantean un nuevo rumbo para Pabel Muñoz y Quito Leer más

El Cabildo Cívico pide respuestas

Rocío Bastidas, coordinadora del Cabildo Cívico de Quito, comentó que en marzo del 2025, ellos le escucharon decir al alcalde que firmó un convenio en Francia con la Universidad de la Sorbona de París. El objetivo: desarrollar nuevas centralidades en el Distrito, dentro del concepto ‘ciudad de los 15 minutos’.

Así que como Cabildo enviaron un pedido de información a la Dirección de Asuntos Internacionales el 25 de mayo.

“En nuestro ejercicio de control social, buscamos saber en qué consiste ese acuerdo en Francia, pues a veces no se concreta nada”. En respuesta le pidieron enviar directamente la solicitud al alcalde, para que él la dirija a la dependencia responsable.

“Le remitimos el pedido al concejal Andrés Campaña y tampoco le entregan la información”.

¿Cuántos concejales han sido delegados por el alcalde para viajes al exterior?

En cuanto al número de invitaciones aceptadas por el alcalde Muñoz, Campaña cree que también deberían indicar a cuántas se ha delegado a los concejales afines.

El Congreso Eucarístico en 2024, como los eventos deportivos y artísticos atraen turistas. Imagínese si hubiera venido el Papa. Por eso Quito Turismo suele ir a ferias. Raúl García Presidente de Captur

El viaje a Corea y el Centro de Innovación de La Mariscal

La Agencia de Cooperación Coreana (Koica) invitó a Pabel Muñoz al viaje a Corea del Sur. Según la alcaldía se firmaron tres convenios y el apoyo en el diseño del Centro de Innovación de La Mariscal, por parte de la Universidad de Soongsil.

Sobre eso, el concejal Wilson Merino recordó que la alianza con Koika no es de ahora. En el 2019, en la alcaldía de Mauricio Rodas, con Alfonso Abdo frente a Conquito, Koika otorgó un financiamiento no reembolsable de $ 5,9 millones, para el Centro de Innovación de Quito.

Y en 2021, cuando él (Merino) dirigió Conquito, ya fueron 9 millones de dólares. "El alcalde Muñoz no ha explicado ¿por qué dejó que se perdieran USD 7,5 millones por su decisión de mover el Centro del Bicentenario a La Mariscal. He pedido el proyecto de alianza público-privada, que debería conocer el Concejo y no hay respuestas”, dijo.

Datos:

En agosto, expertos coreanos visitarán Quito para contribuir el diseño del Centro de Innovación y en la formación de emprendimientos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!