El programa 'En contacto', de Ecuavisa, la coronó como la reina de la farándula en diciembre pasado. Desde hace más de dos años, Soraya Guerrero (45) integra el equipo de 'Calientitos' TV, dirigido por Santiago Castro y en el que además comparte con Paola Maya, Aura Arce y Rey Vásquez. Se inició en 'Trompas de Falopio' en Canela TV. Fue el fallecido productor Eduardo Holmes, quien le dijo que tenía potencial.

Lazito de la farándula dice estar enamorado de Nathalie Carvajal Leer más

Muchos temen a sus comentarios. Es madre de Aldo Andre Ayón (24), Juan Diego Ayón (22) y Ademir Silva (10). En 2023 la han convocado para ciertos proyectos. Casada solo una vez, con el padre de sus hijos mayores. Tiene un novio llamado Tito con el que lleva dos años, no quiere volver a contraer matrimonio. “No deseo a nadie en mi casa que me ocupe mi ropero”, expresa.

Se sorprendió cuando se convirtió en la reina de la farándula. ¿Parece que no se lo esperaba?

Pensé que Aura Arce iba a ganar. Me he ganado un espacio, a base de esfuerzo, responsabilidad y credibilidad. Trato que todo lo que diga tenga un respaldo, con errores como cualquiera o con criterios que seguramente a algunos no les gustará porque piensan diferente. Si en alguna ocasión he dicho algo y a la persona le ha molestado no tengo problemas en ofrecer disculpas. Ya me pasó con Emilio Pinargote. Por mucho que se crea tener la razón, si el otro se siente lastimado, no queda más que disculparse.

Kimberly Cedeño: "Tal vez me quede poco tiempo en esta temporada de 'Soy el mejor'" Leer más

La gente no va por el mundo disculpándose...

Tengo un defecto, por ello a veces piensan que estoy loca. Puedo discutir con alguien, pero cuando lo veo actúo normalmente, no guardo rencores cuando es conmigo, pero si me tocan a mis hijos, entonces no hay perdón ni olvido. Ellos no tienen nada que ver con la farándula, no es ético ni justo que los involucren.

Solo una vez tuve un problema con un tipo que realmente no era de la farándula. Le decíamos Godzilla. Se atrevió a coger una foto en la que estaba con mis hijos y puso ‘Sorraya celebró su cumpleaños’. Si hubiese estado solo yo, no me habría importado, pero no con ellos y ese titular. Me fui histérica a TV digital, el dueño del canal se portó como un caballero, me ofrecieron disculpas.

El reinado de la farándula generó polémica...

Tras bastidores se filtró que Santiago Castro iba a ser uno de los jueces (también estuvieron Nino Touma y Lazito de la farándula) y se dijo que como él es el mejor amigo de Aura Arce, además son compadres, ella ganaría. Comentaban que si hay una Miss Ecuador y una Reina de Guayaquil afro, también querían que la reina de la farándula lo sea. Nathalie Carvajal se atacó. Por esta razón en su primera salida se le cargó a Aura.

También se pensó que la podía favorecer a usted porque trabajan juntos.

Mi relación es netamente profesional con Santiago, se apagan las cámaras y no tenemos ningún tipo de relación personal, no hay confidencias, ni salimos a una fiesta para compartir. No es mi amigo, es mi jefe. Me paga un sueldo, jamás trabajaría gratis, me da un espacio para publicitar mi marca de ropa (le encanta la moda) y si tengo un cliente interesado en pautar, el cien por ciento es mío.

Isaac Delgado y Úrsula Strenge desmienten que su relación terminó Leer más

¿Cree que él tiene amigos porque muchos lo detestan?

Hasta donde sé su mejor amiga es Aura, quien ha estado en todos los momentos. Conozco poco de la vida personal del equipo de trabajo. En ninguna parte hago ñañerías.

¿Alguna vez le ha pedido que diga o no diga algo?

Jamás. A mí nunca me ha pedido, ni lo uno ni lo otro.

¿Y si lo hiciera?

No haría algo en contra de mi criterio. Si en ese momento me tengo que ir, me iría, porque no puedo irme en contra de su programa.

La han atacado por su edad. ¿Es un punto vulnerable para usted?

Los trolls y las cuentas falsas saltaron cuando fui elegida la reina de la farándula. Tengo 45, tipo Shakira. El tema de la edad no me ofende, me da un plus. Cuando no tienen con qué atacar buscan alguna manera de hacerlo. Tengo diez años menos que Marián y ella sigue activa. Me siento la reina de la farándula, el 31 de diciembre me vestí con un traje dorado, me puse la corona y la cinta, así corrí por toda la calle con una maleta, los vecinos seguramente creyeron que estaba loca (risas).

La atacan por su edad, pero a ella eso no le importa. Gerardo Menoscal

Muchos le temen a su lengua.

Al criterio de Soraya, más que a la lengua (risas). Yo me paso comentando, dando opiniones, me encanta debatir, dicen que nunca pierdo, quedarme callada jamás. Si me buscas, contestaré. Soy cargosa, persistente, obstinada, siempre con respeto. No insulto, ni ataco con bajezas. Así se demuestra de lo que se está hecho.

¿A qué bajezas se refiere?

Intimidades, secretos... Como no están preparados para debatir, entonces se van por otro lado. Es muy común que aquello ocurra en la farándula. Alguien dice algo, el otro salta y enseguida se meten con temas muy personales. Es la forma de hacer farándula de Lazito, La Suka, Dieter Hoffmann, Nathalie Carvajal... Se vuelve un bochinche. Antes de abrir la boca, estudio y analizo lo que diré.

Victoria Salcedo y otros famosos que han vencido la adversidad Leer más

Por los comentarios que expresan, seguramente han recibido amenazas tanto usted como el resto del equipo.

No sé Santiago, pero la mayoría sí. A mí me han llamado a decirme que cierre la trompa (risas). Cierran tan rápido el teléfono que no sé por qué o por quién debo cerrarla. Cuando estuvo El Cuy también le hicieron amenazas, hasta lo perseguían.

Muchos creen que usted es bochinchera...

Pura apariencia, como practico deporte corro durísimo. No sirvo para una pelea, eso me da terror pero con la boca y con los dedos armo bochinches y relajo. Hago memes.

Seguramente habrá gente con la que no mantiene buenas relaciones.

Me llevo con todo el mundo, si a alguien no le caigo bien ya ese es su problema. Siempre me invitan a Ecuavisa, TC o RTS. En este último canal iban a sacar un espacio farandulero llamado 'Señoras', un proyecto para las tardes con Mayensi, Carla Sala, Allison Carrillo y yo. Se hizo el piloto, pero en mi lugar estuvo La Suka porque Mariuxi Padilla no me quiere. Existen algunos proyectos en TV y en digital, me he reunido con varias personas. Gratis no trabajo. Veremos quién da más billete.

"Los que hacen farándula hablan desde sus tripas", dice la presentadora. Gerardo Menoscal

¿Tal vez en TC?

(Suelta una carcajada) Deberían, pero a Rafael Cuesta no le agrada mucho la farándula.

A veces en la farándula se habla con el hígado...

La mayoría de los que hacen farándula en la actualidad hablan desde sus tripas, desde sus rencillas personales, no desde sus cerebros. Lo que veo ahora son muchos romances inventados.

¿A cuáles se refiere?

El romance de Santiago Castro para mí es inventado, lo mismo el de Lazito con Nathalie. ¿Quién va a creer aquello?, yo no. Nathalie es la única que le acolita esa tontería. Tal vez como ella está en Ecuavisa lo apoya. Siempre se tiene que cuidar la imagen. Si me ponen de novia de Lazito o de Dieter, ya nadie me creerá, así cuente una verdad. No entiendo cuál es el fin.

Cynthia Naveda: "Me dio pena el cierre de 'De boca en boca', antes pasé por lo mismo" Leer más

La finalidad es generar contenido y sintonía...

Lo que me da es coraje. Hay otros recursos para generar. No sé si los obligan en el programa a dar esa apariencia, más allá de si es verdad o no, se han visto videos de otras situaciones.

¿Le han ofrecido dinero para decir o callar alguna información?

No. Lo que sale no depende de mí. Si sé que saldrá alguna noticia de alguien, llamo a esa persona. Respeto si no quiere hablar, y simplemente doy mi opinión, pero si me da una versión, defiendo esa versión.

¿Por qué atacar e incluso ofender a Tábata Gálvez de 'Agárrate'?

Agarran problemas ajenos de lado y lado. Ella ha atacado a 'Calientitos' en varias ocasiones. A veces Santiago no para bola, pero cuando dispara es porque tiene cómo probar lo que está diciendo. Yo mantengo buenas relaciones con ella. Después de que supe que supuestamente la habían botado de su espacio, le pregunté y me dio su versión. No puedo refutarle a Santiago porque cada ser humano se vende como quiere. No le haré cambiar su personalidad.

Ahora a Marián Sabaté solo se la ve con jovencitos que pueden ser sus hijos.

Creo que es la menopausia, a mí me gusta el colágeno, es decir, un hombre más joven, pero no tanto. Jamás en mi vida me verán con un hombre mayor. Últimamente a Marián le atraen los feos, creo que porque es mayor y considera que no tiene la oportunidad de estar con un hombre que valga la pena.

En Ecuador Alejandra Jaramillo no hablaba de Efraín Ruales, en cambio en 'Siéntese quien pueda' lo menciona cada vez que puede...

Aquí tenía un trabajo fijo y seguro. Allá tiene que ganarse un puesto. Está en busca de una posición. Ahora la veo más suelta y alegre. No creo que regrese a Ecuador, pero la TV no pienso que será para siempre en el caso de ella. Seguramente rehacerá su vida. Todavía no me convence su estilo. Betty Mata tiene la costumbre de empoderar a su elenco y es lo que ha tratado de hacer con Alejandra, a pesar de que está afuera.

Silvana Torres: "No me embaracé para evitar que me boten de TC" Leer más

¿Santiago Castro es engreído de la directora Betty Mata?

Totalmente. En las redes sociales, Betty le dedica un buen espacio, asumo que es uno de sus engreídos. Le hicieron hasta un programa, 'Los Hackers'.

Hablando de Los Hackers, ¿a Lazito dicen que se le han subido los humos?

Cuando no se tiene una identidad propia, se adopta una hasta ver cuál resulta. Lazito, un día quiere estar bien, pero a la vez se pelea con todo el mundo. Dieter quiere parecerse a La Cerecita, pero no le da.

¿Ya está bañada en aceite?

Claro. No es que en la vida no haya hecho nada, he sabido hacerlo (risas).

Todo lo dicho en esta entrevista queda grabado.

Exacto, totalmente, con credibilidad. Si lo dijo Soraya Guerrero, póngale la firma.