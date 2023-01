No es la primera vez que Cynthia Naveda (36), una de las presentadoras y reporteras del desaparecido 'De boca en boca', vive el cierre de un espacio. Lo mismo ocurrió con 'Divinas', de Canal Uno, y con 'Jarabe de pico', de Teleamazonas. En el último de los mencionados apenas tenía un mes laborando. En noviembre pasado, el programa de farándula de TC se fue del aire, sin previo aviso.

Ella no fue reubicada como la mayoría del elenco, porque su contrato finalizó y no se renovó. Le habría gustado quedarse y trabajar como reportera de la comunidad en los informativos del canal. Mientras las oportunidades televisivas surgen, dedica todo su tiempo a su emprendimiento de ropa y al cuidado de su hijo, Maximiliano (7).

En este año que terminó hubo muchos sinsabores.

La salida del espacio ha generado mucho morbo. Nunca he trabajado en otro oficio que no sea la comunicación, me encanta la TV. Lo hago desde los 16 años. Esta era mi segunda ocasión en TC y duró dos años. Entré durante la pandemia. En estos momentos estoy en una etapa en la que siento que mi hijo me necesita más que nunca. Por eso quiero buscar algo que me permita estar más presente en su vida.

El 2022 fue un torbellino de emociones, todo se inició con la muerte de nuestro compañero y amigo Miguel Cedeño. Fue un dolor muy grande para todo el equipo. Luego surgieron complicaciones con mi familia. Además, antes de terminar el año, Max se cayó en la escuela y se rompió la mandíbula en dos partes. Luego, lo del cierre del programa. Fue un remezón muy grande.

A veces llueve sobre mojado.

Así es. Cuando estuve con Max en el hospital, porque le cogieron más de 20 puntos, me di cuenta de que él me necesita más. Por lo que nos separamos con su papá y por lo que Juan Sebastián no vive en el país sino en Estados Unidos, siempre he estado apoyada con psicólogos o terapistas, quienes me han aconsejado que haga más actividades y pase más tiempo con mi hijo. Desde que ocurrió lo de 'De boca en boca' he sido una mamá más presente. Por ello estoy replanteando mi vida, no estoy en el aire, tengo otras ocupaciones.

¿Cómo se enteró de la salida del espacio?

Estaba animando un evento, me empezaron a llamar, el productor Marlon Acosta me dio la noticia. Me dio pena, pero pasé por lo mismo en 'Divinas', en el cual estuve seis años, y en 'Jarabe de pico'. Los programas cumplen ciclos. Nos sentimos mal porque creemos que todo es para siempre y no es así.

¿Se lo esperaba?

Para nada, porque el programa estaba bien, nos sorprendió. Pero creo que si se tiene una carrera bien construida, basada en el trabajo, credibilidad y respeto, se sale adelante. No siento ese temor de ahora qué haré, tengo mucha fe en Dios y en la Virgen. Sé que algo vendrá a mí y que me sentiré como pez en el agua.

Dicen que el hijo de Dios nunca muere boca abajo...

Tengo mucha tranquilidad por eso. He pasado pruebas duras de salud con amigos y seres queridos, en lo que no se tiene el control. Sin embargo, todo ha tenido solución, excepto lo de Miguel. Siempre he visto una luz al final del túnel.

En estos dimes y diretes que surgieron se comentó que el lío con el programa se armó porque Emilio Pinargote se tomó unos tragos cuando jugó Ecuador en el mes mundialista y en ese estado acudió al trabajo.

Ese día que jugó Ecuador fue el accidente de Maximiliano. Me llamaron de la escuela y salí corriendo a la clínica. No fui al programa, no vi ni escuché nada.

¿Considera que el espacio necesitaba un refrescamiento, una renovación?

Todavía podía seguir, desde mi punto de vista. Pero donde manda capitán, no manda marinero. Solo somos instrumentos, hacemos mal en aferrarnos a las situaciones, a las personas. Si los hijos son transitorios, la vida... todo lo es.

Tal vez faltaba una de las figuras más fuertes, el alma del espacio, Miguel Cedeño.

Definitivamente, decir que no se lo sentía sería mentir. Siempre lo recordamos, de alguna u otra manera. Lo tenemos presente, se hace extrañar.

Muchos opinan que usted tiene mala suerte, porque los programas en los que trabaja los cierran.

(Risas) No creo eso, porque los programas tienen etapas. Es verdad que solo estuve un mes en 'Jarabe de pico', pero luego me quedé más de un año como presentadora de comunidad en Teleamazonas. El resto se marchó, los de la mala suerte son otros, no yo. En TC hablé con Rafael Cuesta y le dije que me gustaría trabajar en la comunidad, algo más formal.

La presentadora no considera tener mala suerte. Gerardo Menoscal

¿La oportunidad la espera en TC o en otro canal?

(Risas) Estoy tranquila.

A los que trabajan en TV siempre les quedan las ganas del pantallazo.

(Risas) Obviamente se extraña, lo he hecho durante tanto tiempo, es normal que me haga falta. Pero me debía este tiempo con mi hijo, comer juntos o hacer las tareas. Mis familiares me lo cuidaban, siempre me apoyan.

Los Hackers (Ecuavisa) siempre los han atacado porque dicen que el negocio quebró, refiriéndose a 'De boca en boca'.

No tomo en cuenta los ataques de nadie, ni confrontaciones de ese tipo. Nunca me sentí aludida, no tenía que responder. A veces, más que estrategias, también existen resentimientos o problemas personales. Estoy segura de que eso no era conmigo, entonces no le presté atención. La gente me conoce, no me he metido en escándalos ni le falto el respeto a nadie. No es mi estilo de trabajo, ni mi forma de llevar la vida. Lo negativo y lo tóxico lo desecho. He sabido manejarme.

Con su hijo, Max.. Cortesía

¿Qué apoyo, incluso en lo económico, tiene de parte del padre del niño?

Es el papá del niño, desde el año pasado llegamos a un acuerdo legal de manutención. Lo llama, a veces hemos viajado para que Max lo vea, porque vive en Estados Unidos. No sé si tendrá otra pareja. Solo mantenemos una relación estrictamente por el niño. Los abuelos y tías paternas son diez sobre diez. Con ellos me llevo muy bien, la distancia la mantengo solo con Juan Sebastián.

¿Le siguió los pasos a Silvana Torres con los emprendimientos?

(Risas) Soy jefa de familia, el año pasado creé la marca de ropa femenina Rojo o Rosa. La tenía algo abandonada porque estaba dedicada a los reportajes, a la TV. Ahora le inyecté capital, mi familia me apoya. Vi el ejemplo de Úrsula Strenge, quien trabaja con su familia y le ha ido bien. Aparte tengo contratos con marcas en las redes sociales y animaciones de eventos.

¿Se ha cerrado al amor?

Estoy tranquila, feliz, viviendo un momento con la familia, trabajando en un sueño que yo tenía, que era ver tangible mi negocio. No estoy cerrada al amor, trato de ser muy cuidadosa. No quiero presentarle a mi hijo un desfile de maridos. Es muy importante el ejemplo que le doy, no me gustaría que Max vea que estoy con uno y con otro. Cada quien hace con su vida lo que quiere, respeto, pero no es mi manera de proceder.

Es joven, podría ser madre de nuevo.

(Risas) Cada vez veo más lejano aquello, tendría que estar muy enamorada para volver a ser mamá, me da pereza. Para muestra un botón, con un niño soy feliz. Mi hijo se muere por un hermano. El 2022 me enseñó que cada día tiene su afán. Nos matamos planificando, sufriendo, adelantándonos a algo que no llega. Me quedo con lo que se pueda planificar; el resto, que me sorprenda, haciendo las cosas bien como siempre lo he hecho, por la derecha, sin hacerle daño a nadie. Haremos un viaje con mi hijo, el crucero de Disney.