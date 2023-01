El embarazo de Silvana Torres sorprendió a la prensa rosa. No era algo que se esperaba, sobre todo, porque tras el cierre del programa 'De boca en boca', de TC, (en el cual era presentadora y reportera) tenía una situación incierta en esa cadena. Se inició el año y se la vio como parte de 'Soy el mejor' y de 'De casa en casa', haciendo lo que le gusta, armando relajo. Ella no quería bailar en el reality. Aparte de que no es lo suyo, hay un motivo de peso, la llegada de un bebé.

Tiene 7 semanas de embarazo (ya va a entrar a la octava) y ahora se dice que su estado está fríamente calculado para evitar que la saquen del canal. Estos comentarios le causan risa y no se hace problema. “No lo planifiqué. Es mentira lo que manifiestan de que me embaracé para evitar que me boten. La doctora que me atiende me dijo que yo aparentemente quedé en estado a mediados de noviembre y el espacio salió del aire el 30 de ese mes. Me siento feliz, asimilando la noticia porque quería quedarme con un solo hijo (Lucas). Es una bendición y debo agradecerle a Dios”.

En algunas oportunidades, Silvana contó que su esposo Xavier deseaba ser nuevamente padre. Por ello es el más feliz. “Lucas también está asimilando la llegada de otro miembro de la familia porque es hijo único y todo el cariño era para él.

Los embarazos no son iguales. El anterior fue tranquilo, trabajé hasta el final”. Sin embargo ahora La Veneno tiene muchos achaques: dolor de cabeza y de espalda y náuseas.

A pesar de su sorpresa inicial considera que el bebé ha llegado en el momento correcto. “Todo pasa por algo, porque no tengo tanto estrés por las notas o por obtener una primicia. Mi imagen creo que cambiará al estar en un matinal”. El parto está programado para agosto.

Silvana y Xavier Santamaría están casados desde hace 15 años.