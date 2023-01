EXPRESIONES publicó una entrevista con Fabiola Véliz en la cual hablaba sobre su nuevo amor, Diego Cabezas Klaere. A las pocas horas se regó el rumor de que el abogado y la presentadora habían terminado, porque él había vuelto con la madre de su hijo. Ella niega esa versión.

Todo ocurrió porque, supuestamente, Diego no estuvo en la fiesta de Alejandra Paredes.

“No nos vieron juntos. Pero ningún novio fue. Estuvo en los exteriores de la casa, no entró porque estábamos entre amigas”, dice la actriz de la telenovela 'Compañía 593' a la que le ha molestado que estos comentarios se rieguen como pólvora. “Si publico fotos con Diego hablan, si no también. Molesta que la gente se crea con derecho a opinar de tu vida. Dicen que por qué no estoy en mi casa con mis hijos, por qué no estoy cocinando. Los niños tienen un padre, como es normal, también comparten con él y si por ellos salimos juntos no es porque hemos retomado la relación. Nosotros estamos en proceso de divorcio”.

Fabiola añade que es desagradable ver en las redes sociales mensajes malintencionados. “Tengo una hermana abogada que ha incursionado en la política, aspira a ser concejala de Vinces. Ella está preparada y como es mi familiar creen que también me lanzaré. No es así. No es lo mío la política, no hablen sin saber”.

Diego acaba de volver de Miami y está planificando con Fabiola un viaje a Punta Cana, República Dominicana. Todavía no hay fecha. Recordemos que ya se aproxima el Carnaval, un largo feriado.