La actriz y presentadora Fabiola Véliz (33) se separó de su esposo Jorge Cruz en noviembre de 2021, tras varios intentos por salvar su relación. Él es el padre de sus hijos, Victoria (4) y Renzo (en abril cumplirá 6 años). Están en proceso de divorcio, trámite que iniciaron en 2022.

Silvana Torres no quiere bailar Leer más

Se contagió de COVID-19 tres veces. Entre bromas dice “el virus me ama”.

Pero no todo fue negativo en el año que acaba de terminar. Sin esperarlo y sin pedirlo, llegó un nuevo amor a su vida: el abogado Diego Cabezas Klaere (42).

Casi siempre para fin de año, usted viaja a su tierra, Vinces...

En esta ocasión lo pasé en La Entrada, cerca de Olón. Me invitó Aurora Miranda, quien fue mi compañera en el reality 'Calle 7' además, es la profesora de equitación de Victoria. Hemos cultivado una linda amistad. En Vinces, donde vive mi familia, el plan era dormir temprano. No hacen nada para esa fecha.

¿Por qué no recibió el 2023 con su nueva pareja?

Compartimos en Navidad, así lo decidimos. Nos dio COVID-19 para esas fechas. Diego pasó con su hijo. Tiene un niño de 4 años.

Cupido hizo de las suyas antes de lo que usted se imaginaba.

Así es, no me lo esperaba. Él le dijo a un amigo que quería conocerme. Este, sin mi autorización, le dio mi número telefónico. Curiosamente, me cogió de buenas, porque yo no respondo a desconocidos. Se entabló una amistad que rápidamente dio paso a una relación. Llevamos dos meses juntos.

Sin dejar sus oficios, ellos decidieron emprender Leer más

¿Qué la flechó?

Me gustó que sus planes son muy familiares. La primera salida como amigos fue ir a ver los dinosaurios conmigo y los niños. Es sencillo, caballero, tiene buena actitud frente a la vida.

Con su pareja Diego Cabezas Klaere. Cortesía

El refrán expresa que escoba nueva barre bien...

Lo sé (risas), pero nos estamos conociendo. Nada está dicho, no hay garantía de nada. El tiempo no hace las relaciones. Se puede tener una relación de 20 años y divorciarse, o una corta y funcionar toda la vida. Lo pensé mucho antes de aceptar, solo disfruto lo que se da. Mis hijos no saben que somos pareja, delante de ellos somos padres amigos con niños que se divierten.

Todavía están muy pequeños. No pensé si era muy rápido para iniciar una nueva historia en mi vida, no soy de las personas que se aferra o se fija en el tiempo. No buscaba a una pareja en estos momentos, no estaba interesada. Con Jorge estuve 9 años, quería dedicarme a mis hijos y a mí.

Generalmente, se vive un proceso de duelo tras una separación.

Tuve apoyo psicológico y ahí me di cuenta de que viví el proceso de duelo dentro del matrimonio. Sentí que algo había muerto. Sufrí por mis hijos, los niños preguntaban por el padre. Nadie se casa para divorciarse. Ahora estamos enfocados en darles estabilidad emocional.

¿Cómo es la relación con el padre de sus hijos?

Hablamos lo necesario por los niños. Amo que sea un padre presente, mis hijos disfrutan de estar con él. Nunca seré un obstáculo. Los dos hemos estado pendientes de lo que los afecte, sobre todo a Victoria, quien también estuvo en unas terapias.

¿Cómo tomó que usted tenga una nueva relación, hubo celos, reclamos...?

Prefiero no hablar del tema.

¿Cómo aprendió de los errores cometidos?

La edad nos da madurez. No me considero la mamá de Tarzán, pero creo que existe un cambio emocional en mi vida, con el paso del tiempo lo aprendí. Nuestra vida no gira en torno a una relación. Atiendo a mis hijos, estudio Comunicación en Artes Escénicas en la Casa Grande, grabo contenido para las redes sociales...

¿Volvería a casarse?

No será en este momento, puedo volver a casarme, a ser madre, a creer en el amor. Soy joven, tengo 33 años. No sé cuándo, tampoco quiero andar de amor en amor. Siempre he dicho que a las relaciones se les puede hacer una especie de autopsia para revisar los errores que hemos cometido.

Ella nació en Vinces y tiene dos hijos. CHRISTIAN VINUEZA // EXPRESO

¿Cómo toma su pareja que usted sea de la farándula y que por ello esté en boca de todos?

Teníamos poco tiempo juntos y filtraron una foto de un viaje que hicimos a Cartagena, Colombia. Fuimos a un matrimonio de un amigo de él. A pesar de aquello, no se complica, nunca me ha dicho que se siente incómodo, solo se ríe cuando hacen comentarios que no son ciertos. Trata de mantenerse al margen, se ha adaptado bien a este mundo y yo al suyo. Es muy familiar, eso me gusta.

¿Qué opinan sus conservadores padres de esta nueva relación?

Todavía no lo llevo a Vinces (risas). Mi padre (Fabio) es cosa seria, muy chapado a la antigua, un hombre de campo. Respeto la manera de pensar de mi papá, pero también él debe respetar mis decisiones, ya soy una mujer adulta. Mi mamá (Roxana) está un poco más abierta. Me pregunta por él.

¿Fue parte de la primera temporada de Compañía 593 y estará en la próxima?

Paula es mi personaje, la mejor amiga de la protagonista, Pamela Sambrano. En la primera temporada, ella vive un amor imposible con un hombre ajeno interpretado por Andrés Salvatierra. Con la única persona con la que me han visto besar en TV es con el padre de mis hijos. Y cuando filtraron una imagen antes de la telenovela besándome con Andrés, se armó un lío, pero nada que ver. Solo es parte de mi trabajo.

Ya grabamos la segunda temporada, que saldrá en el primer trimestre de 2023, esperamos que se den otras. Mi personaje hizo locuras por amor, en la que viene cambiará. Ahora estoy creando contenidos para diferentes marcas en las redes sociales. De eso también vivo. He rechazado ofertas de teatro porque no me llama la atención, me inclino por la TV. Gracias a Dios me va bien.

De la comedia al drama...

Fue un reto interesante hacer drama, antes casi siempre hice comedia en Estas secretarias, Nina... Llegué con mucho miedo por el personaje que me dieron, siempre es una responsabilidad. Tuve la bendición de que el director Lucho Aguirre me ayudara en la construcción. Lloré mucho, tenía que sacar dolor y era un reto para mí.

Los emprendimientos también despertaron su interés, tenía uno de zapatos.

Este año tengo previsto sacar un nuevo emprendimiento relacionado con moda. El primer trimestre quiero terminar la tesis para cerrar la etapa universitaria y con la grabación de la tercera parte de la telenovela cerraría el año.

El director y actor Luis Aguirre lucha contra la leucemia.

Nosotros sabíamos que estaba enfermo. Lucho terminó de grabar la telenovela. Él es muy positivo. Cuando no se siente bien, simplemente se queda callado. Se siguen receptando donaciones de cualquier tipo de sangre porque debe hacerse continuamente transfusiones.