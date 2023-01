Sin dejar sus oficios, ellos decidieron emprender

Gente del medio convirtió su sueño en realidad y creó emprendimientos o negocios sin dejar de lado su oficio de comunicadores o artistas. Ellos cuentan cómo han desarrollado esas ideas.

En 2019, cuando aún era parte del panel de 'De boca en boca', Mauricio Altamirano empezó a vender peluches. “Me fue muy bien, luego en la pandemia de 2020 vendí mascarillas a domicilio, pero no las KN95 que todos usamos, sino unas más grandes y de plástico, y también ofrecí trajes de bioseguridad a las empresas, ese mismo año empecé con la venta de celulares, algo que hago hasta la fecha.

En el 2021 me dediqué a vender medicina, ropa, juguetes y a traer pedidos desde EE. UU.; aprovechando que estaba de vacaciones, me asocié a un courier y así mis clientes me hacen pedidos y llegan en pocos días. También estuve en ferias de emprendedores vendiendo ropa nueva americana y mi ropa usada de mi paso por televisión. Soy emprendedor y agradezco la confianza de la gente porque saben que no los voy a estafar”.

Carlos Julio Gurumendi. Cortesía

Hasta septiembre de 2022, Carlos Julio Gurumendi fue integrante del equipo de noticias de RTS y también hacía radio. Tomó nuevos rumbos profesionales, pero sin dejar los contenidos en redes sociales ni los emprendimientos que empezó hace aproximadamente diez años. Estaba en Teleamazonas cuando vendía los artículos de Navidad que su mamá, Gloria, le confeccionaba. “Luego los llevé a ferias barriales, así como comida criolla, entre ellos seco de chivo y de gallina. Platos que eran muy solicitados en el restaurante Barcelona, de mi abuelita Rosario”, comenta el comunicador.

Como siempre fue muy activo, creó la feria Gurufest, que ofreció al principio comida y en la que participaron sus familiares. Debido a que tuvo mucha acogida, en la segunda feria que organizó intervinieron amigos y personas interesadas que llevaron, además, ropa, helados y otros productos.

“Provengo de una familia de emprendedores, por ello me gusta apoyar a la gente con iniciativa, que busca salir adelante, que no se duerme en los laureles. A veces los asesoro sobre cómo manejar sus marcas”, dice y añade que durante la pandemia hizo Distancia cero con Carlos Julio Gurumendi, un espacio en redes sociales.

A inicios de diciembre organizó el Gurufest navideño, con comida y artículos en El Paraíso y en Sauces 1. En 2023 espera hacer más ferias con diversas temáticas.

Érika Vélez. Cortesía

La actriz y presentadora Érika Vélez junto a su socia (Carolina Urquizo) emprendió en un servicio exprés de cejas y pestañas (Me by Érika Vélez). “Cumplimos uno de nuestros sueños. Fue duro porque nos iniciamos antes de la pandemia, al poco tiempo nos encerraron, estuvimos a punto de perderlo todo, sin embargo, con fe salimos adelante. El primero fue un local y luego abrimos dos islas”, cuenta y añade que esta idea surgió porque su amiga había visto estos negocios en España.

“Las mujeres vamos a los centros comerciales a hacer muchas actividades, al banco, al súper... también podemos dedicarle unos 15 o 20 minutos a nuestro arreglo personal, a ponernos guapas”.

Chino de Millenium. Cortesía

Chino Vera, de Millenium, inició un negocio de estampados y bordados, desde hace tres años. No ha dejado la agrupación musical, aunque ya la considera un pasatiempo. Trabaja desde su casa. “Estoy dedicado casi todo el tiempo a este emprendimiento, mejor tener varios ingresos, tengo mis máquinas, hago diseños personalizados”, cuenta.

Silvana Torres. Cortesía

La presentadora y reportera Silvana Torres, quien hasta el 30 de noviembre del año pasado formó parte del programa farandulero 'De boca en boca', de TC, inició con el emprendimiento de ropa de mujer Se veneno en agosto de 2020, después de la pandemia de coronavirus que afectó al planeta. “Era un sueño que quería hacer realidad desde hacía mucho tiempo y con el apoyo de mi esposo, Xavier Santamaría, pude cumplirlo”, expresa emocionada.

Silvana no tenía mayor experiencia en los negocios, sin embargo, se atrevió. Al principio creyó que sería fácil, “pero en el camino me di cuenta que aunque tengas muchos seguidores en las redes sociales y ofrezcas un buen producto es complejo, sobre todo cuando no dispones de mucho tiempo por dedicarnos a la TV”.

En 2023 tiene planes de volver a la pantalla, es solo un receso, pero además “le daré más duro a mi emprendimiento. Ya he sacado 8 colecciones y han tenido acogida. Una de las anécdotas es que el 31 de diciembre de 2021 se vendió mucho, al punto que tuve que entregar personalmente algunos pedidos”.

La Coqueta del Cerro. Cortesía

Para Evelyn Vanessa Calderón, conocida como la Coqueta del Cerro, el 2022 le trajo cambios. Dejó la revista 'En contacto', de Ecuavisa, donde fue reportera de farándula y hasta ahora se mantiene en Entre flashes en el mismo canal. En febrero empezó sola con el emprendimiento CoquetaStyle, con ropa a su estilo que vende a través de las redes sociales. Ahora la ayuda su hermana, Karla Calderón.

“También nos pusimos a vender prendas que tenía y que solo me las ponía en el programa y ya no las uso. Hemos tenido bastante acogida por las fiestas y sobre todo por los precios”, dice entre risas.Espera el 2023 seguir con ropa para la temporada. Se siente orgullosa del trabajo que hace cuando las cámaras se apagan.