La comunicadora Verito Álava se casa. El año pasado conoció a Tim y a fines del 2022 se comprometió en Estados Unidos. “Él me dio el momento más lindo del mundo, me regaló una Navidad que nunca olvidaré. Aún no lo puedo creer, estoy corta en palabras de la felicidad, pero mi corazón está megacontento y en paz. Encontré el verdadero amor, sano y bonito. Nos casamos”, expresó emocionada.

Gaby Díaz cumplirá 40 años en 2023 y su hija llegará a los 15 Leer más

Érika Vélez, Evelyn Vanessa Calderón, Ana Paula, Nicolás Espinosa, Fabiola Véliz, y Katiuska Peralta... son algunos de los conocidos que la felicitaron.

Verito dice que durante este tiempo ha aprendido mucho del amor. “El amor no es locura, es estabilidad emocional. El amor no son mariposas en la panza, es tranquilidad y paz. El amor no es lo que quieren los otros para ti, es lo que te hace bien a ti.

Y hay cinco puntos que deberías de mirar en una persona al momento de elegirla para que sea parte de tu vida: que sea una persona comprometida contigo y con su vida. Que comparta tus mismos valores. Que tenga un corazón piadoso. Que sepa escucharte y mejorar para el bien de la relación.

Y que nunca te intente cambiar. El amor no es idealización, si lo crees te vas a "decepcionar".