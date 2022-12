En 2022, la familia Andrade Díaz, integrada por el jefe del hogar, Carlos Luis Andrade, junto a su esposa, la presentadora Gaby Díaz y sus hijos Polly (14) y Joaquín (5), cumplió un sueño, tener su propia casa en un sector exclusivo. Este será un motivo para no viajar a Manabí como lo hacen anualmente y pasar la Navidad en la vivienda a la que se mudaron a inicios de octubre.

“Por primera vez en su vida”, dice entre risas el presentador y coach, “mi papá (Lucho Andrade) dejará Manabí para pasar con nosotros. Mi mami (Doris) ya es como una niña. A veces conoce, otras no. Oficialmente tiene Alzheimer hace un año y medio, sin embargo no desarrolló violencia. Lastimosamente en los últimos seis meses avanzó la enfermedad. Está emocionada, porque compartirá con nosotros. Mis suegros (Ángela y Carlos) también estarán”, añade.

La familia Andrade Díaz vivió un año diferente porque “vivimos incómodos en una casa bodega en Ciudad Celeste durante 8 meses. Estuvimos pendientes del diseño, la construcción, luego de la mudanza a la nueva vivienda. Aunque nos cambiamos en octubre, hemos tenido que pulir detalles que nunca faltan. Queríamos algo según nuestros requerimientos.

En diciembre del 2021 estábamos esperando el permiso para construir”, comenta Carlos Luis, quien recibirá el 2023 en Punta Blanca, con Gaby.

El 2022 que está por finalizar “fue un año de aprendizaje y conciencia por la enfermedad de mi mamá y la de Gaby por sus aftas bucales (llagas que mientras duran, el paciente tiene dificultades para hablar, comer e higienizar su boca). Se examinó en Ecuador y Estados Unidos. Le aparecieron después de la COVID-19. Nos contagiamos a inicios de año. Tiene que evitar el estrés y mantener las defensas altas. Por todo ello fue un año consciente. Ahora mis hijos cuando visitan a su abuelita van con la conciencia de su padecimiento, la disfrutan más”.

Considera Carlos Luis que 2022 fue un año de siembra y cosecha en lo referente al coaching. “En pandemia lo hice a través de la escuela digital, Trainers, ahora es presencial. Lo que hace que las expectativas sean muy altas. En lo laboral fue espectacular. En esta faceta siento que todavía estoy trepando la montaña, en 2022 he trepado mucho.

La televisión no es algo que me quite el sueño porque estoy enfocado en otras plataformas. Gaby sacó sus podcast 'Díaz de la vida', he colaborado con ella. Seré parte del proyecto en algunos espacios, ya hemos tenido reuniones creativas. Es la forma de hacer comunicación que demandan los tiempos modernos. También me interesan espacios exclusivamente en desarrollo del talento humano”.

En noviembre, la pareja celebró 15 años de matrimonio. Cortesía

Gaby Díaz, presentadora de 'En contacto', en 2023 se convertirá en una señora de las cuatro décadas y su hija Polly llegará a los 15 años. Ambas cumplen el mismo día, el 21 de abril. “Son muy esperados estos festejos”, dice la pareja. La adolescente tiene previsto viajar a Alemania en marzo y estará en Ecuador para su onomástico. Habla inglés y estudia alemán, sus padres quieren que perfeccione el segundo idioma. No desea fiesta, pero tal vez comparta con sus amigos.

“Por mis 40 deseo viajar a Europa, pero no a los países tradicionales, España, Italia, anhelo ir a Grecia, a esa parte del viejo continente, Reino Unido. Carlos Luis sueña con conocer Rusia”, indica.

Comenta que el próximo año será retador. “Espero entrar al cuarto piso positivamente. He hecho lo que he querido en mi vida, tengo la familia que siempre anhelé tener. No me puedo quejar. A veces la mente nos quiere jugar en contra y nos queremos deprimir, pero analizo lo que he conseguido personalmente y como familia, ha sido una bendición. Sinceramente no cambiaría nada, todo ha tenido su propósito, su mejoramiento. Estoy en un buen momento”.

Gaby se siente contenta con el rol que desempeña en la revista familiar de Ecuavisa. “Me gusta, soy una madre, ama de casa, lidero los temas fuertes. Siempre estoy a la expectativa de nuevos proyectos, como potencializarme en las redes sociales. Retomar el programa 'Los Andrade Díaz' en Facebook. Lo que quemaría a nivel país es la inseguridad que nos ha golpeado mucho y que nos mantiene en zozobra y en lo personal los quebrantos de salud por las aftas bucales que aparecen por estrés o porque el sistema inmune está bajo.

Es lo negativo del 2022, tuve cuatro episodios, en uno debí ser hospitalizada. Hasta se me hinchó la cara. Me quisieron salir estas llagas hace unas tres semanas, me estoy cuidando mucho. No siento estrés, tal vez sea inconsciente. Anhelo salud para mi familia, con salud se hace la plata, sin ella, nada. Debo agradecer que logramos nuestra casa nueva para que los bebés tengan su espacio y para grabar contenido. Estamos tan chochos que ni queremos salir de la casa”.

La pareja acaba de celebrar 15 años de matrimonio, el 24 de noviembre. Por ello viajó a Cartagena, Colombia. “Fuimos solos, sin los chicos. Es justo y necesario una escapada hasta que seamos viejitos. Son necesarios los momentos que nos saquen de la rutina. Que nos desconecten de lo cotidiano. A veces nos toca trabajar en Quito o Cuenca, no regresamos de inmediato, sino al día siguiente para darnos nuestro tiempo”, expresa Carlos Luis.