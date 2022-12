“No me esperaba esta enfermedad. No se producen los suficientes glóbulos rojos en mi cuerpo, me da una debilidad total y cada cierto tiempo debo recargarme con transfusiones de sangre”, fue lo que manifestó el actor y director Lucho Aguirre cuando se supo que estaba delicado de salud. Se acaba de conocer el diagnóstico: leucemia mieloide aguda (un tipo de cáncer).

Una de las actrices que ha trabajado con él, Maricela Gómez, está manejando una campaña en la que se solicita donación de sangre, en especial A + y plaquetas. Los que puedan donar acudan al hospital Teodoro Maldonado, a lado de Emergencias (al sur de la ciudad). “Se necesitan con urgencia las plaquetas”, dice Maricela.

En un video Lucho, quien en ningún momento ha ocultado su padecimiento, comenta: “Estoy hospitalizado porque voy a entrar a un proceso de quimioterapias, seguramente será en enero. Este proceso será difícil de llevar porque las defensas bajan muchísimo. Debo estar aislado por cualquier cosa. Necesito sangre y plaquetas para elevar el índice de inmunidad. El tratamiento es largo y necesito mucha”.

Lucho agradeció a sus compañeros de TV y teatro, familiares y gente inclusive del extranjero que están ayudando para que él mejore.

Casi siempre laboró en el Canal del Cerro, donde dirigió producciones como 'La taxista', 'El combo amarillo', '3 familias' y 'La Trinity'. Debido a la pandemia, en mayo de 2020 el estudio 3 de Ecuavisa cerró sus puertas, además, el equipo de producción fue separado de la empresa.

Entre los actores y directores que debieron salir estuvo Lucho Aguirre, quien laboró 18 años. Pero no se quedó de brazos cruzados y dirigió la obra 'El reencuentro' y el programa 'La gran noche' por Sucre TV online. Retornó al Canal del Cerro con el proyecto 'Compañía 593'. Además, es profesor de teatro.

